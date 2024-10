Avertismentul lui Ciolacu despre descreșterea actuală: "Economia României se prăbuşeşte fără industria auto"

Premierul Marcel Ciolacu a avertizat că economia României depinde de industria auto și în doar doi ani ar putea urma disponibilizări în acest sector, pe baza actualului „moment de descreștere”. Declarațiile au fost făcute joi, 17 octombrie, la Forumul Mobilităţii Sustenabile şi Accesibile.

„E un moment în care toate forţele politice trebuie să înţeleagă că fără industria auto în România economia României se prăbuşeşte”, a spus premierul, cerând evitarea disponibilizărilor în industria auto.

„Este evident că următorii doi ani vor fi o mare provocare pentru industria pe care o reprezentaţi. Mă bucur mult că este aici doamna Vălean, fost comisar al României şi europarlamentar, şi eu cred că este momentul, pentru că suntem la un început de drum, atât al Comisiei, cât şi al Parlamentului European actual, să avem o abordare mult mai sustenabilă în ceea ce privește industria auto. Dacă nu vom lua măsuri şi nu vom trage semnalul de alarmă încă de la începutul acestui ciclu europarlamentar, anul viitor şi, mai mult, peste doi ani de zile vor fi mari probleme în industria auto”, le-a spus premierul Marcel Ciolacu participanţilor la Forumul Mobilităţii Sustenabile şi Accesibile.

Potrivit acestuia, este evidentă nevoie de programe de susţinere a industriei auto, „industrie auto care, de fapt, a dat toată sustenabilitatea Europei”.

„Suntem într-un moment de descreştere în care, dacă nu vom interveni, şi în România, dar şi în toată Europa, va duce anul viitor şi peste doi ani, cum am spus, la disponibilizări masive în acest domeniu. Cred că este momentul în care Comisia Europeană trebuie să vină curajos în susţinerea acestei industrii. Am citit şi eu, sunt ferm convins că şi dvs., Programul Draghi, unde este trecut acest lucru, poate nu evidenţiat, dar uităm, şi când vorbim de reindustrializări şi de alte lucruri, uităm că, de fapt, motorul economiilor este industria auto, fiindcă are o dezvoltare pe orizontală fabuloasă. Acest lucru se întâmplă şi în România şi în toate ţările europene. Cred că, doamna Vălean, trebuie să găsim comunicarea şi să fiţi liantul între Asociaţia Internaţională, APIA, Guvernul României şi Comisia şi Parlamentul European. E un moment în care toate forţele politice trebuie să înţeleagă că fără industria auto în România economia României se prăbuşeşte”, a susţinut Ciolacu.

