Ce țară e pe cale să detroneze China în topul destinațiilor preferate de marii investitori. Pepsico, Unilever sau Nestlé infuzează din ce în ce mai multe fonduri în piață

După declinul din ultimii ani al economiei chineze, India a început să crească economic enorm, chiar dacă decalajul persistă încă între cele două țări. Gigantul din Asia de Sud a depășit recent ca populație China, devenind țara cu cei mai mulți locuitori din lume (peste 1,4 miliarde), dar chiar și cu un PIB pe cap de locuitor mult sub vecinii de la nord, India este în prezent a cincea economie a lumii.

Cu un PIB nominal pe cap de locuitor de puțin peste 2.700 de dolari (10.123 de dolari raportat la paritatea puterii de cumpărare, n. red.), India este cu mult sub China, care înregistrează un PIB nominal per capita de 13.136 de dolari (25.015 dolari raportat la paritatea puterii de cumpărare). În pofida acestei diferențe, India este, în 2024, a cincea economie a lumii, fiind depășită doar de Statele Unite, China, Germania și Japonia. De altfel, pe acestea două din urmă, Guvernul de la New Delhi, condus de Narendra Modi, își propune să le întreacă în următorul deceniu.

India își dorește să devină cât mai atractivă cu putință pentru marile companii

Potrivit unei analize Reuters citată de Gândul, țara a devenit următorul mare pariu pentru PepsiCo, Unilever și alți giganți care doresc să compenseze lipsa de creștere a Chinei. În condițiile în care economia Indiei se extinde în cel mai rapid ritm dintre piețele emergente majore, companiile încearcă să-și diversifice ofertele, prin lansarea de noi arome și variante, menite să atragă populația uriașă a țării, dar și să intre pe vasta piață rurală, încă neexploatată, notează Reuters.

„Deși în ultimul deceniu companiile s-au concentrat pe vânzările din China, următorul deceniu este despre vânzările din India”, a declarat Brian Jacobsen, economist-șef la Annex Wealth Management.

Principalele companii de bunuri de larg consum cu sediul în India se așteaptă la cheltuieli guvernamentale mai mari, la un sezon musonic mai bun și la o creștere a consumului în următoarele trimestre. Companiile de bunuri de larg consum investesc tot mai mult în India. Spre exemplu, PepsiCo a lansat recent Kurkure Chaat Fills, în timp ce Coca-Cola a făcut un upgrade al ambalajelor sale pentru a crește durata de valabilitate a produselor. Totodată, Nestlé plănuiește să aducă pe piața indiană brandul său premium, Nespresso, până la sfârșitul anului.

Mondelez International colaborează cu marca locală Lotus Biscoff pentru a-și vinde produsele pe piața din India și intenționează să lanseze noi variante de mărime pentru pachetele de biscuiți Oreo luna aceasta.

