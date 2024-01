Climatologii declară 2023 drept „începutul sfârșitului” pentru era combustibililor fosili. „Prognozele au fost sălbatic greșite”

Potrivit experților, eforturile globale de a încetini o catastrofă climatică ar fi atins o piatră de hotar critică în 2023, odată cu vârful emisiilor globale de carbon din utilizarea energiei.

Un număr tot mai mare de analiști climatici consideră că 2023 poate intra în istorie drept anul în care emisiile anuale au atins un apogeu înainte ca economia globală a combustibililor fosili să-și înceapă declinul final.

Etapa este considerată un punct crucial în cursa pentru a conduce emisiile la zero net. Dar, pentru mulți experți în climă, este un punct de inflexiune datorat eforturilor începute cu ani în urmă și care, deși încurajator, este cu mult sub reducerea rapidă de care are nevoie lumea.

Cei mai importanți oameni de știință din lume au avertizat în mod constant că acumularea de dioxid de carbon în atmosfera Pământului înseamnă că este esențială reducerea emisiilor înainte de 2030, dacă liderii speră să mențină încălzirea globală la maximum 1,5 °C peste nivelurile preindustriale.

Rata cu care ar trebui reduse emisiile va necesita, majoritatea experților sunt de acord, o transformare globală la o scară care nu este încă în curs de dezvoltare.

„Putem face o mică pauză pentru a sărbători acest punct de cotitură”, a spus Dave Jones, director la grupul de reflecție climatică Ember, citat de The Guardian.

„Dar într-un fel este îngrijorător că încă vorbim despre momentul în care emisiile ar putea atinge vârful. Realitatea situației este că avem nevoie de reduceri profunde și rapide ale emisiilor dacă sperăm să ne menținem în bugetul extrem de mic pentru carbon care rămâne”, a continuat Jones.

Agenția Internațională pentru Energie (IEA) și-a exprimat speranțe la începutul acestui an cu privire la încheierea erei combustibililor fosili, când a prezis pentru prima dată că consumul de petrol, gaze și cărbune va atinge vârful înainte de 2030 și va începe să scadă pe măsură ce politicile climatice vor intra în vigoare.

„Nu este o chestiune de „dacă”, este doar o chestiune de „cât de curând” – și cu cât mai devreme, cu atât mai bine pentru noi toți”, a spus Fatih Birol, șeful AIE.

Pentru a înțelege cum este posibil ca lumea să fi ajuns deja la capătul creșterii emisiilor globale, la doar doi ani de la una dintre cele mai abrupte creșteri ale emisiilor din istorie, este de ajutor să ne uităm la sectorul global de electricitate.

„Lumea se clatină la vârful emisiilor din sectorul energetic”, a declarat Malgorzata Wiatros-Motyka, autorul principal al unui raport comandat de Ember. Raportul a constatat că emisiile cauzate de generarea de energie electrică au crescut în prima jumătate a anului 2023 și ar putea începe în premieră să scadă de anul viitor.

Raportul a studiat generarea de energie în 78 de țări, reprezentând 92% din cererea globală de energie electrică. A constatat o creștere cu 16% a cantității de energie solară generată și o creștere cu 10% a producției de energie eoliană la nivel mondial.

Raportul emblematic al AIE, considerat pe scară largă a fi unul dintre cele mai influente în dezbaterea privind climă și energie, a arătat că creșterea constantă a energiei eoliene și solare era pe cale să depășească cererea tot mai mare de energie a lumii - ceea ce înseamnă că sursele regenerabile vor începe să depășească combustibilii fosili la scară globală.

În același timp, se așteaptă ca lansarea vehiculelor electrice la nivel global să înceapă să erodeze cererea de combustibili pentru traficul rutier, care reprezintă aproximativ 50% din cererea de petrol din țările dezvoltate.

Aceste tendințe s-au accelerat de la invazia Ucrainei de către Rusia, care a declanșat o creștere a prețului mărfurilor la gaz și petrol în 2022 și a stimulat o concentrare reînnoită pe asigurarea surselor interne de energie curată.

Un scenariu propus de AIE, bazat pe politicile declarate ale guvernelor globale, a constatat că emisiile ar fi putut atinge vârful în 2023, înainte de a începe o scădere lentă. AIE este atentă să spună că niciunul dintre scenariile sale nu ar trebui considerat o prognoză.

Scenariul „politicilor declarate” este unul dintre cele mai fiabile barometre a ceea ce poate rezerva viitorul, deoarece se bazează pe „o revizuire detaliată a peisajului politic actual”, sau, cu alte cuvinte, ceea ce fac guvernele mai degrabă decât ceea ce spun ele că vor face.

Descoperirile sunt susținute de o serie de studii separate, toate de la autorități energetice bine respectate, care descriu o imagine a unei lumi la începutul sfârșitului erei combustibililor fosili.

O analiză a emisiilor de carbon ale Chinei – cele mai mari din lume și mai mult decât emisiile din SUA, India și Rusia la un loc – a constatat că acestea ar putea atinge un vârf în 2023 înainte de a cădea într-un declin structural începând din 2024.

Studiul Centrului pentru Cercetările privind energia și aerul curat, întreprins pentru Carbon Brief, a descoperit că lansarea în China a energiei eoliene și solare a fost mai rapidă decât se aștepta în acest an și ar putea eclipsa apetitul energetic în creștere al țării.

Un vârf al emisiilor din China în acest an a fost găsit și de Climate Analytics, un institut de politici climatice, care a prezis că un vârf al emisiilor pentru cea mai amânata națiune din lume ar putea duce lumea la un „punct de vârf” al emisiilor în 2023.

Dr. Neil Grant, autor al raportului, a declarat: „De ani de zile, creșterea cererii de energie a depășit implementarea surselor regenerabile, în ciuda adăugărilor record de energie eoliană și solară. Acum ne apropiem de punctul de vârf, în care sursele regenerabile depășesc creșterea cererii și încep să înlocuiască cărbunele, petrolul și gazul. Acest lucru ar marca începutul sfârșitului pentru economia fosilă.”

Există totuși o notă de precauție în predicție. Claire Fyson, un alt autor al raportului Climate Analytics, a avertizat că tendințele existente, care înregistrează o creștere a surselor regenerabile de energie și a automobilelor electrice, ar trebui să continue să permită scăderea emisiilor.

„Acest lucru nu se va întâmpla de la sine”, a spus Fyson. „Tehnologiile urmează adesea o curbă „S” unde decolează cu adevărat, dar în timp progresul lor poate încetini. Aveți nevoie de o politică guvernamentală pentru a continua să stimuleze sursele regenerabile și să [descurajeze] combustibilii fosili”.

Nu toată lumea este de acord că combustibilii fosili au ajuns la începutul sfârșitului. Unii dintre cei mai mari producători de petrol din lume au declarat public că cererea de petrol – și emisiile – nu arată niciun semn de scădere.

Administrația SUA pentru Informații în domeniul Energiei (EIA) a declarat la începutul acestui an că emisiile de carbon legate de energie vor continua să crească, în conformitate cu cererea globală în creștere de petrol, până în 2050. Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a prezis, de asemenea, că la nivel mondial Cererea de petrol va continua să crească până în 2045, deși într-un ritm mai lent decât în ultimii ani.

„Cred că trebuie să te gândești la motivele din spatele acestor proiecte”, a spus Fyson. „Este în interesul OPEC să prognozeze o creștere a cererii de petrol.”

Prognozele puternice ale cererii de petrol pot crea o profeție care se auto-împlinește. Ele ar putea încuraja guvernele să susțină continuarea explorării de petrol și gaze pentru a evita un deficit, care, la rândul său, poate duce la scăderea prețurilor mărfurilor petroliere dacă există mai mult petrol și gaze decât este necesar.

Acest lucru creează o descurajare pentru a trece de la un vehicul cu combustibili fosili sau un sistem de încălzire la o alternativă electrică dacă este mai ieftin să folosești gaz sau petrol.

OPEC a subestimat în mod constant efectele lansării vehiculelor electrice în previziunile sale oficiale, care sunt folosite de guverne pentru a-și informa politicile, potrivit experților.

Prognozele sale privind numărul de vehicule electrice pe drumuri până în 2022 au fost prea scăzute cu o medie de aproape 60% în perioada 2015-2021, potrivit unui raport recent al Zero Carbon Analytics. În 2021, prognozele cartelului pentru flota globală de vehicule electrice cu doar un an înainte au fost greșite cu 49%, arată raportul.

Amy Kong, autoarea raportului, a spus că prognozele au fost „sălbatic greșite an de an”, în ceea ce pare a fi o „încercare subterană a producătorilor de petrol de a convinge investitorii și guvernele că combustibilii fosili au un viitor”.

Chiar și într-o lume în care combustibilii fosili și emisiile de carbon sunt în scădere, există riscul clar de a nu se mișca suficient de repede pentru a reduce emisiile la timp pentru a preveni încălzirea globală cu 1,5 °C peste nivelurile preindustriale, potrivit experților în climă.

Programul Națiunilor Unite pentru Mediu estimează că, pentru ca lumea să aibă o șansă de a menține încălzirea globală sub ținta de 1,5 C stabilită în Acordul de la Paris, emisiile vor trebui să scadă cu aproximativ 9% în fiecare an. Pentru context, emisiile au scăzut cu 5,4% atunci când pandemia de Covid-19 a blocat economiile globale în 2020, înainte de a începe din nou să crească.

Va trebui să se facă pași mari în abordarea emisiilor record de carbon din lume, dar de anul viitor există o șansă mare ca cel puțin să se îndrepte în direcția corectă.

