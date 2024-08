La ce să se aștepte românii cu credite până la sfârșitul anului. Cu cât vor scădea ratele lunare după ultimul anunț al BNR

După decizia de miercuri a Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) de a reduce rata dobânzii de politică monetară,la nivelul de 6,5% pe an, începând cu data de 8 august 2024, de la 6,75% pe an anterior, au apărut primele întrebări privind modul în care ratele lunare ale creditelor vor fi influențate direct.

Ziare.com a discutat cu brokerul de credite Elena Tutunaru, care a punctat că primele semne vor veni direct de la dobânzile formate cu ROBOR, încă marea majoritate a împrumuturilor rambursate cu ajutorul IRCC nu vor avea o scădere semnificativă a ratelor lunare în 2024. Expertul a oferit și o serie de sfaturi deținătorilor de credite pentru a face față suprasolicitării financiare lunare din partea creditelor din ce în ce mai costisitoare, deși semnalele de la BNR par, măcar la suprafață, să fie mai pozitive.

După scăderea dobânzii de politică monetară la 6.5%, noile rate ale dobânzii sunt de 4,25% pentru operațiunile principale de refinanțare, 4,50% pentru facilitatea de creditare marginală și 3,75% pentru facilitatea de depozit. Totodată, BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an, de la 7,75% pe an, şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an, de la 5,75% pe an, şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Deși ROBOR la 3 luni, în funcție de care sunt calculate încă foarte multe dobânzi la majoritatea creditelor în lei, stagnase până joi la 5,80%, Elena Tutunaru a explicat că în curând indicele va reacționa „pentru că ROBOR-ul este cel în care se duce această hotărâre a BNR cel mai repede, acolo se vede impactul în timp real.”

Scăderile maxime ale ratelor vor fi sub 50 de lei lunar

Așa cum a avertizat și brokerul de credite, joi, 8 august, la o zi după decizia BNR de coborâre a dobânzii de politică monetară, ROBOR la trei luni a ajuns la 5,59%, de la 5,8% cu o zi înainte, în timp ce indicele ROBOR la șase luni a scăzut la 5,63%, de la valoarea de 5,85% afișată miercuri de BNR. Pentru ROBOR la trei luni, valoarea este comparabilă cu cea de 5,57% afișată la 18 mai 2022. Pentru ROBOR la șase luni, o astfel de valoare nu a mai fost înregistrată din 13 mai 2022, când se situa la 5,65%. Cu toate acestea, expertul a atras atenția că cea mai mare scădere în ratele lunare plătite de oameni odată cu această scădere se va situa cel mai probabil, în funcție de valoarea creditului, între 20 și 45 de lei.

În ceea ce privește creditele cu dobândă variabilă în calculul căreia intră indicele IRCC, și care sunt majoritare în prezent, nu se va simți niciun impact imediat. „Acum e 5,86%, în trimestrul IV se vede un 5,99% și nu știm încă ce se va întâmpla în primul trimestru din 2025, însă facem o estimare că pentru cei care au aceste dobânzi variabile cu IRCC plus marja băncii nu vor simți niciun impact următoarele șase luni”.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) se situează la 5,86%, conform datelor publicate de BNR. Acesta este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I din 2024, în scădere faţă de cel publicat în urmă cu trei luni (valabil pentru trimestrul IV din 2023), de 5,90%. „Dacă impactul acesta se va resimți la IRCC, se va vedea abia în trimestrul I, dacă nu cumva în trimestrul II din 2025, pentru că s-ar putea să mai aibă o inerție”, a punctat aceasta.

Ce pot face deținătorii de credite pentru a-și ușura povara financiară lunară. Sfaturile brokerului de credite

Deși scăderea dobânzii BNR sună ca o veste bună, de echilibrare a pieței, aceasta este departe de a reveni la nivelurile de dinainte de pandemie, în special dacă ne uităm la creșterea indicilor ROBOR și IRCC și scăderile minimale pe care le-a resimțit piața în ultimele luni odată cu descreșterea ușoară a inflației. De aceea, brokerul de credite a insistat că mai ales cei care au resimțit în ultimii ani o creștere consistentă a ratelor lunare ar trebui să se gândească la metode prin care să ofere o predictibilitate mai mare datoriilor bancare.

„Cei care au dobândă variabilă acum au patru luni la dispoziție să se refinanțeze și să treacă pe IRCC plus marja fixă dacă au dobândă fixă acum.” Dobânzile fixe, explică brokerul de credite, se deosebesc la creditele ipotecare în cazul în care imobilul are certificat energetic A sau non-A, noua grilă de calificare a energiei consumate de locuințe stabilit în ianuarie 2023. Majoritatea locuințelor au certificat non-A, dat fiind că anul acesta s-au vândut multe imobile vechi construite în zone cu acces la mijloace de transport în comun, servicii și așa mai departe. Pentru cei care dețin locuințe marcate non-A, dobânda este undeva la 5,29 până la 5.79%.

„Pot să vă spun cu siguranță că după 15 august, sunt bănci care vor ieși în piață cu oferte mai mici și pentru cei care au credite pentru cumpărarea de locuințe non-A, care vin cu dobânda aceasta fixă, pe trei sau cinci ani. Iar dacă au bugetul disponibil, cam de 3.000 de lei, le recomand oamenilor să refinanțeze creditul, chiar și pentru trei ani, pentru a trece de perioada 2025-2028 cu un control în bugetul personal asupra ratelor”, a punctat Elena Tutunaru.

Sunt și oameni care, confruntându-se cu venituri reduse și cheltuieli mare care vin odată cu refinanțarea, nu sunt în poziția să facă acest pas. Iar cazurile sunt numeroase și felurite, în special în cazul în care deținătorii de credite și-au schimbat organizarea juridică a activității pe care o desfășoară (au trecut de la contract de muncă la SRL sau PFA și așa mai departe) sau nu mai au un venit lunar stabil, astfel că nu mai sunt eligibili pentru refinanțare. În acest caz, Elena Tutunaru îi sfătuiește pe deținătorii de credite să strângă, începând de acum, între trei și șase luni de rate.

„Trebuie să aibă acolo un depozit, poate acele conturi de economii care permit alimentare lunară și să strângă acest echivalent. Pentru că dacă trec printr-o perioadă dificilă profesional sau familial, cum a fost și cazul din pandemie când atâția oameni au fost trimiși în șomaj tehnic și au avut venituri tăiate cu 75%, acest tampon îi ajută să nu mai apeleze măsuri guvernamentale de amânare a ratelor, care apoi apar în Biroul de Credite.”

Amânarea ratelor, explică brokerul de credite, aduce cu sine o creștere ulterioară a cuantumului datoriei lunare pentru ca banca să-și recupereze datoria pierdută în perioada plafonată. „Prioritatea băncii rămâne recuperarea dobânzii, nu să te ajut pe tine să-ți fie bine și după ce ai amânat-o. Și atunci pierzi și eligibilitatea dacă eventual mai ai nevoie de un credit în viitor, va trebui să aștepți 6-12 luni până când ești din nou eligibil.”

În afară de acest pas, o altă recomandare oferită de expert este ca deținătorii de împrumuturi să se uite în scadențar și să facă plăți parțiale anticipate cu scăderea perioadei și păstrarea valorii ratei, multiplu de câteva ori al plății pentru soldul creditului. „Ca de obicei, creditul este 400 de lei la sold și 2.500 este dobânză, mai ales în primele șase luni până la un an din scadențar. Iar acest pas va fi foarte de folos pentru ca dobânda să nu majoreze extraordinar de mult valoarea imobilului peste piață dacă la un moment dat persoana ajunge la concluzia că vrea să vândă locuința, să închidă creditul și să recupereze parte din bani. Poate evita să ajungă în situația umilitoare de a cere aprobare pentru darea în plată, procedura fiind și foarte greoaie și este foarte greu de dovedit că nu mai poți trăi și cu rata și cu obligațiile familiale”, a încheiat Elena Tutunaru.

