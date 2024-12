Ce se întâmplă cu ratele la credite în 2025 în Europa și în România. Veste bună pentru împrumuturile cu IRCC de la 1 ianuarie

Dobânzile la credite sunt în prezent centrul discuțiilor economice din Europa, în contextul în care oficialii Băncii Centrale Europene nu reușesc să ajungă la un consens privind ritmul optim al reducerilor necesare pentru stimularea economiei. Pe de o parte există o presiune mare către o nouă reducere a dobânzii care ar putea să fie anunțată săptămâna aceasta, dar, pe de altă parte, economiști mai prudenți susțin că ieftinirea continuă a împrumuturilor nu va rezolva toate problemele financiare ale UE.

În România, situația rămâne la fel de tensionată: reducerea dobânzilor depinde de temperarea unei inflații care încă nu a trecut hopul către scădere predictibilă. În același timp, fluctuațiile IRCC promit ușoare scăderi ale ratelor pentru creditele de consum în 2025, în timp ce ROBOR, apropiat de pragul de 6%, continuă să apese pedale pe costurile împrumuturilor și să ducă, din umbră, greul instabilității politice și economice din țară.

Europa este împărțită în două cu privire la dobânda-cheie BCE, iar rezolvarea nu stă doar în ieftinirea împrumuturilor

Oficialii Băncii Centrale Europene sunt de acord că sunt necesare rate mai mici ale dobânzilor pentru a susține economia fragilă a regiunii. Cu toate acestea, cât de mult pot ajuta aceste măsuri a devenit un subiect de dezbatere intensă, potrivit unei analize recente făcute de Bloomberg. Pe de o parte, unii factori de decizie susțin cu ardoare reduceri rapide pentru a încuraja consumul și investițiile companiilor. Alții sunt mai precauți, considerând că provocări precum costurile ridicate ale energiei și lipsa forței de muncă specializate depășesc sfera politicii monetare și nu pot fi, de fapt, rezolvate doar cu ieftinirea împrumuturilor.

Ads

Pe 13 decembrie, Banca Centrală Europeană a decis o a patra reducere de 0,25 puncte procentuale a ratei depozitelor. În viitor însă, investitorii pariază că argumentele pro-relaxare monetară vor ghida anul viitor costurile de împrumut spre niveluri menite să stimuleze activitatea economică.

„În Consiliul Guvernatorilor există opinii diferite cu privire la cât din actuala slăbiciune economică este ciclică și cât este structurală”, a declarat Holger Schmieding, economist-șef la Berenberg. „Această dezbatere va fi crucială pentru a decide dacă se va merge sub rata neutră. În realitate, este un amestec între cele două, ceea ce înseamnă că BCE trebuie să-și joace rolul. Dar reducerile de dobânzi nu vor fi un panaceu pentru economie”, a insistat acesta, potrivit Bloomberg.

Deși creșterea economică din blocul celor 20 de state a accelerat în mod neașteptat în al treilea trimestru, datele recente indică o încetinire. Vânturile potrivnice se intensifică, mai ales în contextul tarifelor comerciale promise de Donald Trump și pericolul unei escaladări mai mari pe frontul din Ucraina, în locul unei păci care să fie și favorabilă țării, în detrimentul puterii rusești, care nu pare deschisă la compromisuri reale.

Ads

Pe plan intern, Germania, motorul industrial al regiunii, se confruntă deja cu al doilea an consecutiv de contracție economică, pe fondul alegerilor anticipate din februarie. Între timp, Franța — a doua economie din zona euro — trece prin propriile crize politice și bugetare și printr-un nou scrutin anunțat de alegeri anticipate.

Cum ar ajuta economia o scădere rapidă în lunile următoare ale costurilor de împrumut în UE

Reducerea ratelor are avantaje evidente, susțin economiștii Bloomberg: scăderea costurilor dobânzilor pentru gospodării și descurajarea economisirii ar trebui să stimuleze consumul privat, care începe să dea semne de revenire.

Creditele mai ieftine ar putea, de asemenea, să încurajeze investițiile companiilor — în special ale constructorilor de locuințe — ale căror marje de profit reduse le limitează capacitatea de a investi. „Mai ales în cazul unui vid politic, ar fi un semnal de încredere dacă singura instituție aproape federală din zona euro și-ar demonstra capacitatea și disponibilitatea de a acționa”, a declarat Gilles Moec, economist-șef la Axa Group.

Ads

Fabio Panetta, guvernatorul băncii centrale italiene, este printre cei mai vocali susținători ai unei relaxări rapide și nu exclude trecerea în teritoriu expansionist. „În această fază, ar trebui să ne concentrăm mai mult pe lentoarea economiei reale”, a spus el luna trecută, avertizând că cererea internă scăzută ar putea împiedica inflația să atingă ținta de 2%.

Pe de altă parte, politicienii mai precauți, precum Isabel Schnabel, membră a Comitetului Executiv al BCE, avertizează că reducerile de dobânzi pot să nu fie eficiente dacă problemele pe care încearcă să le abordeze sunt structurale. Aceasta amintește productivitatea scăzută, competitivitatea diminuată, demografia nefavorabilă și lipsa integrării financiare ca fiind imposibil de controlat doar prin dobânda de politică monetară. „Dacă firmele nu investesc din motive care nu țin de politica monetară, scăderea dobânzilor sub rata neutră s-ar putea să nu stimuleze investițiile”, a declarat Schnabel pentru Bloomberg în noiembrie. „Pentru a realiza acest lucru, sunt necesare politici structurale.”

Ads

Într-o astfel de situație, costurile mișcărilor ar putea chiar să depășească beneficiile, consumând „spațiul valoros al politicilor” necesar pentru a amortiza șocurile viitoare, a spus ea.

Problema este complicată de argumentele lui Olli Rehn, guvernatorul Băncii Centrale din Finlanda, care susține că distincția între structural și ciclic „nu este niciodată clară”. „Deși provocările Europei legate de creșterea economică și competitivitate pe termen lung nu pot fi rezolvate prin instrumente de politică monetară, știm că investițiile sunt determinate de mulți factori, inclusiv de cererea agregată, care este evident afectată de condițiile financiare”, a spus el. După recentele șocuri de ofertă, relaxarea condițiilor financiare ar trebui să ajute la evitarea „efectelor cicatrizante în investițiile necesare pentru a crește productivitatea pe termen lung”.

Economiștii chestionați de Bloomberg estimează că costurile de împrumut se vor stabiliza la 2% — un nivel considerat ca fiind nici restrictiv, nici stimulativ pentru creștere. Piețele prevăd o campanie mai agresivă, concluzionând cu o reducere de aproximativ 0,25 puncte sub acest nivel, mai notează sursa citată. „Reducerea ratelor nu va rezolva magic toate problemele structurale”, a mai declarat pentru Bloomberg Katharine Neiss, economist-șef pentru Europa la PGIM Fixed Income. „Acestea trebuie să fie însoțite de reforme structurale și politici fiscale complementare. Deci, este nevoie de un pachet de politici unificat și coerent.”

Ads

În România, dobânzile depind încă de o inflație care nu pare să dea înapoi

Consiliul de administrație al BNR a hotărât în noiembrie menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Banca centrală a decis anul acesta, în două rânduri, scăderea ratei dobânzii cheie, în luna iulie, de la 7% pe an la 6,75% pe an, şi în luna august, la 6,5% pe an. Dobânda cheie era nemodificată din luna ianuarie 2023.

Atunci, oficialii Băncii Naționale a României au anticipat faptul că rata anuală a inflaţiei va creşte uşor în ultimele luni ale anului curent şi au prezis că vor avea loc fluctuații pronunțate în semestrul I 2025, rămânând deasupra intervalului ţintei şi peste valorile anticipate anterior. Nici o lună mai târziu, s-a confirmat tendința de accelerare a prețurilor din luna noiembrie, potrivit unui comunicat de presă emis de Institutul Naţional de Statistică (INS) pe 11 decembrie.

Ultimele date informează că rata anuală a inflației a urcat în luna noiembrie la 5,11%, de la 4,67% în octombrie. Față de luna octombrie, inflația este de 0,41%, alimentată în principal de creșteri ale facturilor la energie electrică și de scumpirea fructelor proaspete. Prețurile fructelor proaspete au urcat cu peste 6,5%, în timp ce citricele s-au ieftinit notabil. La energie, datele INS indică o scădere cu aproape 5% a facturilor la căldură, în timp ce facturile pentru energie electrică au crescut cu peste 3,4%.

„Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat Raportul asupra inflaţiei, ediţia noiembrie 2024, document ce încorporează cele mai recente date şi informaţii disponibile. Potrivit prognozei actualizate, rata anuală a inflaţiei va creşte uşor în ultimele luni ale anului curent şi va cunoaşte o fluctuaţie pronunţată în semestrul I 2025, rămânând deasupra intervalului ţintei şi peste valorile anticipate anterior, pe fondul efectelor de bază în dublu sens ce se vor manifesta pe orizontul scurt de timp, dar şi al secetei severe din 2024 şi al majorării cotaţiilor unor mărfuri, de natură să afecteze în continuare dinamicile preţurilor alimentelor şi energiei. Totodată, rata anuală a inflaţiei îşi va relua ulterior descreşterea pe o traiectorie mai ridicată decât cea din proiecţia precedentă, coborând abia în debutul anului 2026 sub limita de sus a intervalului ţintei şi rămânând în proximitatea acesteia până la finele orizontului prognozei”, se spunea în comunicatul BNR din 8 noiembrie 2024.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 4,9%, de la 4% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2024 şi anticipează că aceasta va ajunge la 3,5% la sfârşitul lui 2025, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

În raportul prezentat în noiembrie de Isărescu au fost aduse în discuție incertitudini şi riscuri însemnate care decurg din deciziile care urmează să fie luate de noul guvern, care astăzi știm că va fi unul de coaliție „pro-europeană” și de modul în care Executivul va gestiona consolidarea fiscală care trebuie să aibă loc în 2025.

„Incertitudini şi riscuri crescute la adresa perspectivei activităţii economice, implicit a evoluţiei pe termen mediu a inflaţiei, generează războiul din Ucraina şi conflictul din Orientul Mijlociu, precum şi evoluţiile economice din Europa şi de pe plan global, în contextul escaladării tensiunilor geopolitice. Totodată, absorbţia şi utilizarea fondurilor europene, în principal a celor aferente programului Next Generation EU, sunt condiţionate de îndeplinirea unor ţinte şi jaloane stricte. Ele sunt însă esenţiale pentru realizarea reformelor structurale necesare, inclusiv a tranziţiei energetice, dar şi pentru contrabalansarea, cel puţin parţială, a efectelor contracţioniste ale conflictelor geopolitice”, mai amintea BNR în noiembrie.

Potrivit BNR, relevante sunt, de asemenea, deciziile de politică monetară ale BCE şi Fed, precum şi atitudinea băncilor centrale din regiune. Așadar putem ține cont și de faptul că, dacă economiștii europeni vor continua totuși pe un trend în descreștere, acest lucru ar putea să cântărească în deciziile BNR pentru anul 2025, deși nu semnificativ, în cazul în care haosul politic și presiunile externe continuă să-și pună amprenta pe economie și pe inflație.

Ce se va întâmpla cu ROBOR și IRCC. În timp ce ROBOR crește flagrant, IRCC ar putea să scadă modest în ianuarie

În luna noiembrie 2024, indicele ROBOR la 3 luni a înregistrat o ușoară creștere, urcând de la 5,52% la începutul lunii la 5,91% pe 27 noiembrie. Tendința de creștere a continuat și la începutul lunii decembrie, atingând la 5,92% pe 5 ale lunii. În ultima săptămână însă, ROBOR la 3 luni, utilizat ca reper pentru majoritatea creditelor în lei, a stagnat la nivelul de 5,91%, în timp ce ROBOR la 6 luni a rămas neschimbat la 5,97%.

Pe de altă parte, IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor), care este calculat pe baza dobânzilor medii la tranzacțiile interbancare și aplicat cu o întârziere de un trimestru, a crescut recent de la 5,86% la 5,99%. Indicele influențează creditele de consum și este stabilit zilnic de BNR, pe baza cotațiilor medii ale celor zece cele mai importante bănci de pe piața românească.

Cu toate acestea, o analiză recentă citată Banking News sugerează că, având în vedere modalitatea de calcul a IRCC, tăierile dobânzii de politică monetară operate de BNR în lunile iulie și august vor genera, în sfârșit, diminuarea IRCC, începând cu luna ianuarie 2025. Calcule realizate și de Profit.ro în septembrie arată că valoarea IRCC pentru intervalul ianuarie-martie 2025 ar putea ajunge la 5,67%, cel mai mic nivel din ultimii doi ani.

Mai exact, IRCC a înregistrat o creștere puternică în 2024, de la 5,86% în primul trimestru la 5,99% în octombrie, atingând cel mai ridicat nivel de la introducerea sa. Potrivit exemplului oferit de Profit.ro, la un credit de 210.000 de lei pe 300 de luni, acordat cu o marjă de 2,03 puncte procentuale în funcție de ROBOR la 3 luni, respectiv de 2,5% în funcție de IRCC, de la 1 iulie, rata creditului cu dobândă variabilă după ROBOR scade la 1.581 de lei, de la 1.631 de lei, respectiv de la 1.640 de lei în T2, după ce la începutul lui 2023 ajunsese la 1.900 de lei.

Rata creditului în funcție de IRCC crește la 1.690 de lei, de la 1.671 de lei, după ce în T2 a fost 1.677 de lei. De la 1 ianuarie 2025, rata ar urma să scadă la 1.645 de lei, cea mai mică valoare de după T4 2022.

În același timp, indicele ROBOR continuă să se apropie de pragul de 6%, indicând costuri mai ridicate pentru creditele acordate atât populației, cât și firmelor. Este important în acest context să amintim și faptul că viitorul dobânzilor depinde de mai mulți factori, printre care stabilitatea inflației, politica fiscală și evoluțiile politice. În martie 2025, renunțarea la schemele de compensare pentru facturile de energie ar putea reaprinde inflația, sugerează analiza citată, împiedicând BNR să continue reducerea dobânzilor. Mai mult, corecțiile fiscale necesare și incertitudinile economice globale ar putea, de asemenea, alimenta presiuni asupra pieței financiare.

Perspectivele economice pentru România rămân incerte, cu precădere având în vederea amânarea alegerilor prezidențiale și o sumă de necunoscute când vine vorba chiar și de coaliția nou-formată în Parlament. Dacă economia nu oferă semnale de stabilitate, există riscul ca România să fie retrogradată în categoria „junk” în ceea ce privește ratingul de țară, ceea ce duce în anii viitori la costuri și mai ridicate ale împrumuturilor atât pentru stat, cât și pentru cetățeni.

...citeste mai departe despre "Ce se întâmplă cu ratele la credite în 2025 în Europa și în România. Veste bună pentru împrumuturile cu IRCC de la 1 ianuarie" pe Ziare.com

Ads