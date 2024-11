De ce plătesc românii cele mai ridicate dobânzi din UE. Ce ne separă de vecinii din Ungaria și Bulgaria și la ce ar trebui să fim atenți când luăm un credit STUDIU

Potrivit unui studiu publicat la începutul lunii noiembrie, românii care se împrumută de la bănci plătesc printre cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană. Într-o intervenție televizată, Valentin Anghel, reprezentantul firmei care a prezentat datele, a explicat motivul pentru care în țara noastră se practică dobânzi atât de ridicate, preponderent în contextul riscurilor asumate de instituțiile bancare în piața românească pe fondul impredictibilității economice și al inflației ridicate.

Ce arată studiul companiei de creditare

Studiul realizat în noiembrie de AVBS Broker de Credite, pe baza datelor de la INS și Eurostat, arată că românii ajung să plătească rate bancare cu 500-800 de lei mai mari decât vecinii lor europeni la credite echivalente. Țările din zona euro beneficiază de dobânzi mai mici, în timp ce România, Ungaria și Polonia conduc topul dobânzilor ridicate.

Potrivit datelor Eurostat citate de creditori, dobânda anuală efectivă medie la creditele ipotecare din România este de 6,5%, mult peste media din zona euro, unde aceasta se situează la 3,8%. Diferențele sunt semnificative și la creditele de consum, unde în România rata dobânzii ajunge la 10,2%, în comparație cu media europeană, cuprinsă între 5% și 6,5%.

În timp ce țări ca Germania și Franța au dobânzi mai favorabile, de aproximativ 5,5% și 6%, Ungaria și Polonia au dobânzi asemănătoare României, de 9,8% și respectiv 9,5%.

Motivele pentru care dobânzile sunt atât de ridicate în țara noastră, față de vecinii din UE și din Europa de Est mai ales

Câteva elemente cheie care stau la baza acestei diferențe, citate de firma de brokeraj, constau în faptul că România a avut una dintre cele mai mari rate ale inflației din Europa, față de media europeană in anul 2023, băncile ajustând dobânzile pentru a compensa riscurile economice.

Totodată, economia românească este considerată mai riscantă față de cea a țărilor din zona euro, ceea ce determină aplicarea unor marje de dobândă mai mari, iar băncile din România au acces la finanțare la costuri mai mari comparativ cu cele din Europa dezvoltată, iar acest lucru se reflectă în ratele dobânzilor oferite clienților.

Într-o emisiune difuzată de Pro TV, CEO-ul AVBS a elaborat recent, explicând că „motivul pentru care suntem situați atât de sus în comparație cu media din Uniunea Europeană este un risc de țară mai mare, avem o inflație destul de ridicată și vorbim și de dobânda de politică monetară. Există totuși o impredictibilitate din punct de vedere al businessului, al salariilor persoanelor, și atunci băncile ridică dobânzile și, în general, investitorii o percep ca un risc de țară.”

La un credit de 500.000 lei, pe 240 de luni, de exemplu, în România rata lunară este cu peste 600 de lei mai mari decât în Bulgaria. „Bulgaria are dobânzile dintre cele mai mici. Sunt situate chiar și sub valoarea de 3% dacă vorbim de creditele ipotecare. Și atunci e evident că diferențele sunt destul de mari. Cred că putem să vorbim despre faptul că bulgarii au o inflație sub 2%, pe când la noi în România, inflația este peste 4%. Acesta este un aspect. Un alt aspect poate că ține și de zona euro, cum este legată moneda noastră și la ce se raportează”, a mai spus Valentin Anghel.

Pe de altă parte, în Ungaria dobânzile sunt mai mari. „Cred că în Ungaria este o inflație destul de ridicată în acest moment, și atunci se explică cumva de ce sunt peste noi, ca dobânzi aplicate persoanelor care vor să se împrumute.”

La ce aspecte ar trebui românii să fie atenți când iau un credit

Potrivit brokerului de credite, „în primul rând, trebuie să ne uităm la faptul că băncile oferă dobânzi pe o anumită perioadă fixe, versus dobânzile variabile, care sunt mult mai ridicate decât cele fixe.

Diferența în celelalte țări este destul de mică. În schimb, probabil că băncile din România, ca să poată totuși să atragă clienții în continuare și să stimuleze aceste împrumuturi, au făcut dobânzile fixe mult mai mici decât dobânda variabilă, și mai mici chiar și decât indicele IRCC. În al doilea rând, e importantă marja fixă de dobândă pe care o aplică banca după perioada de dobândă fixă”, a mai spus Valentin Anghel.

