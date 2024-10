Pe cine va afecta cel mai mult impozitarea progresivă. Guvernul ar urma să o introducă din 2025

Din ce în ce mai mulți economiști avertizează că, din 2025, viitorul guvern ar urma să introducă impozitarea progresivă. Bugetul național prezintă grave probleme, așa că impozitarea progresivă ar fi singura „soluție" pentru oficialii de la Palatul Victoria, susțin analiștii.

Avocatul Gabriel Biriș, specialist în fiscalitate, nu este de acord cu introducerea cotei progresive, deci cu eliminarea cotei unice.

„Pierd contribuabilii harnici și eficienți, care vor plăti mai mult impozit pe venit, acesta fiind efectul cotelor progresive, care devin mai mari odată cu creșterea veniturilor. Pierde și statul, pentru că istoria ne arată că, la noi, cotele progresive de 18-40% au adus mai puțini bani la buget decât cota unică de 16%", a declarat Biriș, pentru AvocatNet.

Mituri despre impozitarea progresivă

Argumentul potrivit căruia veniturile celor mai înstăriți vor fi redistribuite și către cei mai săraci nu este unul valid, avertizează specialistul.

„Au ajutat cotele progresive la redistribuirea veniturilor? Nu! De ce am crede că acum ar putea fi altfel? În plus, consider că discuția despre 'redistribuirea veniturilor' este una toxică pentru sănătatea morală a societăţii. De la cine iei și cui dai? Și, mai ales, cine decide? Cred că la întrebările acestea ar trebui să găsim fiecare un răspuns înainte de a continua discuția. Reducerea inegalităților poate fi un obiectiv, dar prin educație, muncă și seriozitate, nu prin subvenționarea apetitului la lene", a mai avertizat Biriș, potrivit sursei citate.

De ce nu ar trebui introdusă cota progresivă de impozitare

Menținerea cotei unice are doar avantaje, susține avocatul.

„Pro: nu descurajează munca; încurajează conformarea voluntară; sistem simplu de înțeles și administrat; a adus mai mulți bani la buget decât cotele progresive - și aduce în continuare, scăderea de venit la bugetul de stat din 2018 fiind compensată de creșterea de venit la bugetul asigurărilor sociale (pensii) și bugetul asigurărilor sociale de sănătate (sănătate)", a declarat juristul.

De la cine și-ar dori guvernanți să ia mai mulți bani, de fapt

Introducerea impozitării progresive va afecta românii cu venituri peste medie, dar nu și pe cei mai bogați, avertizează specialistul în drept fiscal.

„Evident, vor fi afectați angajații cu salarii peste medie – în special cei cu salarii mari și foarte mari. Vor fi afectate și PFA-urile și profesiile liberale. Nu cred, însă, că vor fi afectați cei cu adevărat bogați, deoarece câștigurile de capital și dividendele nu au fost și nici nu cred că vor fi supuse cotelor progresive. Atunci când aveam cote progresive de 18-40%, câștigurile de capital - vânzări de firme, câștiguri pe bursă - erau impuse cu 1%, dividendele cu 5%, iar câștigurile din tranzacții imobiliare nu erau impozitate deloc.

(...) În general, veniturile mici nu sunt afectate de astfel de schimbări. Ținta sunt cei cu venituri mari", a transmis avocatul.

