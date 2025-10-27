Ponderea importurilor în oferta totală de bunuri și servicii, dublă în România față de media UE

Ponderea importurilor în oferta totală de bunuri și servicii a fost de aproximativ 18% în România în 2021, potrivit ultimelor date disponibile prezentate de Eurostat.

Pentru comparație, la nivelul UE această pondere a fost de 8,5% în 2023.

Asta în condițiile în care evoluția importurilor la nivel european a revenit în 2023 la nivelurile din 2021, după un 2022 atipic, care a dus la explozia importurilor de energie.

Ponderea în UE, la 8-9%

Producția internă a economiei UE a reprezentat în 2023 valoarea, calculată în prețuri de bază, de 33.715 miliarde euro, ceea ce a reprezentat 91,5% din oferta totală de bunuri și servicii din blocul comunitar.

De cealaltă parte, importurile au contribuit cu 3.147 miliarde euro, adică 8,5% din oferta totală de bunuri și servicii, potrivit datelor Eurostat, prelucrate de Risco.ro.

Evoluția producției interne din 2023 a reprezentat o creștere de 1.259 miliarde euro față de 2022, când valoarea era de 32.455 miliarde euro, respectiv 90,3% din oferta totală.

În ceea ce privește importurile, datele statistice arată că acestea au scăzut cu 330 miliarde euro față de anul trecut, când s-au ridicat la 3.477 miliarde euro, adică 9,7% din oferta totală de bunuri și servicii.

Datele sugerează că majorarea bruscă a prețurilor la energie a dus la o pondere mai mare a importurilor în 2022. Cu toate acestea, în 2023, ponderile importurilor și ale producției interne a UE au revenit la nivelurile din 2021, reflectând o întoarcere la nivelurile de dinaintea crizei energetice.

România, explozie a importurilor

Eurostat precizează că pentru 2022 și 2023, estimările au fost realizate folosind metodologia FIGARO, deoarece tabelele oficiale din fiecare țară nu sunt încă disponibile.

Pentru România, cele mai recente date disponibile sunt pentru anul 2021, când seriile statistice prezintă o producție internă totală de 456.084,99 milioane euro.

Dacă se coroborează la producția internă de aproximativ 456 de miliarde de euro valoarea importurilor totale din 2021, care s-au ridicat la 98,4 miliarde euro, rezultă importurile au asigurat un procent de aproximativ 18% din oferta totală de bunuri și servicii a țării noastre, mai mult decât dublu în comparație cu media europeană.

Mai trebuie arătat că în 2022, 2023 și 2024 valoarea importurilor realizate de România a fost mult mai mare celor din 2021, respectiv 126 miliarde euro, 122 miliarde euro și din nou 126 miliarde anul trecut, producția industrială este în continuă scădere, iar deficitul balanței comerciale se află pe o continuă tendință de majorare, inversă evoluției de la nivel european.

Datele statistice relevă o modificare notabilă a balanței comerciale externe a blocului comunitar din 2022 până în 2023. În timp ce importurile au scăzut cu 330 de miliarde euro în 2023, parțial din cauza scăderii prețurilor globale la energie, exporturile au scăzut cu doar 16 miliarde euro.

Drept urmare, excedentul comercial al UE a crescut de la 228 de miliarde euro în 2022 la 542 de miliarde euro în 2023.

