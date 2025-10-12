Surplusul balanței comerciale a Uniunii Europene cu Statele Unite a scăzut cu mai mult de sfert

Excedentul balanței comerciale a Uniunii Europene pe relația cu Statele Unite a scăzut cu 28% în iulie 2025, în comparație cu iulie 2024.

De cealaltă parte, deficitul înregistrat în relațiile comerciale ale UE cu China (valoarea importurilor o depășește pe cea a exporturilor) continuă să se adâncească.

În iulie 2025, UE a avut balanțe comerciale mai avantajoase decât în iulie 2024 în relațiile cu Marea Britanie și Elveția, în care excedentul a crescut în favoarea blocului comunitar, dar și cu Coreea de Sud și Norvegia, cazuri în care deficitele au scăzut.

Importurile din SUA au crescut cu peste 10% Exporturile UE în Statele Unite au scăzut în iulie 2025 față de iulie 2024 cu 4,4%, până la 44,2 miliarde euro, potrivit datelor publicate de Eurostat și analizate de Risco.ro.

Importurile din SUA, pe de altă parte, au crescut cu 10,7%, până la 31,2 miliarde euro, în aceeași perioadă, ceea ce a determinat un sold al balanței comerciale pozitiv pentru UE de 13 miliarde de euro în iulie 2025.

Pentru comparație, soldul balanței comerciale a fost de plus 18 miliarde de euro în favoarea UE, în iulie 2024, de unde rezultă că surplusul a scăzut într-un an de zile cu 5 miliarde euro, adică aproximativ 28%.

Exporturile UE către Coreea de Sud, plus 10% În ceea ce privește relațiile comerciale ale blocului comunitar cu China, exporturile au scăzut cu 6,6%, iar importurile au crescut cu 3,9%, în aceeași perioadă, rezultând un deficit de 30,7 miliarde euro în iulie 2025, cu peste 3 miliarde euro mai mare decât în iulie 2024, când statisticile oficiale consemnau 27,6 miliarde euro.

În schimb, exporturile UE au crescut în perioada amintită cu 10,9% către Norvegia, cu 10,6% către Coreea de Sud, cu 9,4% către Elveția, cu 7,6% către Turcia și cu 2,9% către Marea Britanie.

Iar surplusul balanței comerciale a UE a crescut în aceeași perioadă pe relația cu Marea Britanie (de la 15,9 la 16,7 miliarde euro) și Elveția (de la 5,3 la 6,1 miliarde euro).

De asemenea, deficite mai mici a înregistrat blocul comunitar față de Coreea de Sud (de la minus 1,3 la minus 0,8 miliarde euro) și Norvegia (de la minus 3,9 la minus 2,6 miliarde euro).

Declin al excedentului mai pronunțat în zona euro Pe total, balanța comercială a Uniunii Europene a arătat un excedent de 12,1 miliarde euro în comerțul cu bunuri cu restul lumii în iulie 2025, comparativ cu plus 15,9 miliarde euro în iulie 2024.

Trebuie arătat că declinul anual al excedentului comercial este semnificativ mai pronunțat în zona euro, în aceeași perioadă, de la plus 18,5 miliarde euro în iulie 2024, la 12,4 miliarde euro în iulie 2025.

La nivelul blocului comunitar, exporturile de bunuri în afara UE în iulie 2025 au fost de 227,7 miliarde euro, în scădere cu 0,5% față de iulie 2024 (228,8 miliarde euro).

Iar importurile din restul lumii s-au ridicat la 215,6 miliarde euro, în creștere cu 1,2% față de iulie 2024 (213 miliarde euro).

