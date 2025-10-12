Importurile de energie electrică au crescut cu 54%, în primele șapte luni ale anului. Exporturile au fost cu 24% mai mari

Importurile de energie electrică realizate de România au fost în perioada ianuarie-iulie 2025 cu 54% mai mari

Importurile de energie electrică realizate de România au fost în perioada ianuarie-iulie 2025 cu 54% mai mari, în comparație cu cele din perioada similară a anului trecut.

Evoluția vine pe fondul scăderii producției interne cu aproape 8%, în aceeași perioadă, în contextul în care energia electrică produsă de hidrocentrale este în continuare la cote foarte reduse, dar și a creșterii cu 24% consemnate în dreptul exporturilor.

Cu excepția cărbunelui, importurile au crescut considerabil și în dreptul celorlalte resurse de energie primară, în afară de energia electrică: gaze naturale și petrol.

Importul de resurse de energie primară depășește producția internă

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică și prelucrate de Risco.ro, în perioada ianuarie - iulie 2025 principalele resurse de energie primară au totalizat 19.290,4 mii tone echivalent petrol (tep), în creștere cu 718,7 mii tep (plus 3,9%) față de perioada similară a anului trecut.

Producţia internă a însumat 9.543,8 mii tep, în scădere cu 401,1 mii tep (-4%) faţă de 2024, iar importul a fost de 9.746,6 mii tep, în creștere cu 1.119,8 mii tep (+13%).

În comparație cu primele șapte luni din 2024, în perioada ianuarie-iulie 2025 au crescut importurile de gaze naturale cu 57%, de energie electrică 54% și de petrol cu 21%.

De cealaltă parte, au scăzut importurile de cărbune cu 53,5% și de produse petroliere cu 21%.

Hidrocentralele și termocentralele, pe minus față de 2024

În ceea ce privește energia electrică, producția internă a scăzut cu 7,6% în perioada amintită.

Din totalul de 29.214 milioane kWh, reprezentând producția internă de energie electrică, 9.572,6 milioane kWh au fost produși în termocentrale, 7.208,1 milioane kWh în hidrocentrale, 6105,3 milioane kWh în centralele nuclearo-electrice, 3398,1 milioane kWh revin eolienelor, iar 2929,9 milioane kWh fotovoltaicelor.

Importurile în perioada amintită au totalizat 11.121,7 milioane kWh.

Declinul producției interne totale de energie electrică vine în continuare pe fondul scăderii abrupte a producției de energie electrică din hidrocentrale, care s-a redus cu 26% față de perioada similară a anului trecut.

Termocentralele și centralele electrice eoliene au avut, de asemenea, producție de energie electrică inferioară față de 2024, cu 3,5% și 9,6%.

De cealaltă parte, a crescut producția de energie electrică realizată de centralele nucleare, dar marginal, cu 0,7%, precum și energia produsă de centralele electrice fotovoltaice, cu 38%.

Consumul de energie electrică al populației, în creștere

Consumul final de energie electrică în perioada amintită a fost de 29.366,6 milioane kWh, cu 0,1% mai mare față de perioada similară a anului trecut.

Consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 1%, consumul populaţiei a crescut cu 3,9%, iar iluminatul public a înregistrat o scădere cu 7%.

Exportul de energie electrică a fost de 8.105,7 milioane kWh, în creștere cu 1.558,7 milioane kWh (plus 23,8% față de ianuarie-iulie 2024).

