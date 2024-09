Implant dentar, preț avantajos pentru reconstrucția totală a zâmbetului!

Pierderea dinților poate afecta serios încrederea în sine și calitatea vieții unei persoane. Din fericire, implanturile dentare oferă o soluție modernă și durabilă pentru reconstrucția totală a zâmbetului. Dacă te afli în situația în care ai pierdut majoritatea dinților sau chiar pe toți, te poți consola cu gândul că, printr-o investiție de sub 10.000 de euro, îți poți restaura întreaga dantură. Hai să vedem cum poți accesa acest tip de tratament, fără a compromite calitatea rezultatului final.

Reconstrucția cu implanturi dentare nu este doar o soluție estetică, ci și una funcțională. Implanturile acționează ca rădăcini artificiale, oferind stabilitate și un confort comparabil cu dinții naturali. Indiferent dacă alegi o variantă sub 6.000 de euro sau una peste 6.000 de euro, vei beneficia de o dantură complet funcțională și estetică.

Implant dentar, preț reconstrucție totală – o investiție pe termen lung

Desigur, sumele implicate pot părea mari la prima vedere. Totuși, dacă iei în calcul numărul dinților înlocuiți și durabilitatea noii danturi, îți vei da seama că este o investiție inteligentă. Implanturile dentare sunt proiectate să reziste zeci de ani, ceea ce înseamnă că vei avea o dantură complet funcțională pentru tot restul vieții, cu îngrijirea adecvată.

Variante de reconstrucție totală cu implant dentar, preț avantajos

Am selectat 2 opțiuni populare, disponibile la DentalMed, pentru reconstrucția completă a danturii folosind implanturi dentare. Aceste variante diferă prin numărul de implanturi și tipul de lucrare definitivă, dar ambele oferă rezultate excelente.

Reconstrucție cu implant dentar – preț sub 6.000 de euro: „All on 4”

Aceasta este una dintre cele mai accesibile opțiuni pentru reconstrucția totală a danturii. Sistemul „All on 4” implică utilizarea a 4 implanturi Zimmer Dental din SUA, pe care se montează o proteză provizorie, urmată ulterior de proteza definitivă.

Ce include această variantă:

4 implanturi Zimmer Dental SUA – renumite pentru durabilitatea și fiabilitatea lor;

Proteză provizorie – purtată temporar, până la montarea protezei definitive;

Proteza definitivă – o lucrare fixă, înșurubată pe implanturi, oferind o soluție stabilă și estetică.

Această variantă este ideală pentru persoanele care își doresc o soluție rapidă și eficientă, fără a depăși bugetul de 6.000 de euro.

Reconstrucție cu implant dentar – preț peste 6.000 de euro: „All on 6”

Dacă dorești o stabilitate suplimentară și o proteză care să ofere o funcționalitate și mai mare, varianta „All on 6” este cea mai potrivită. Aceasta implică utilizarea a 6 implanturi Alpha Bio Nobel Biocare din Israel, combinate cu o proteză provizorie și o supraproteză finală.

Ce include această variantă:

6 implanturi Alpha Bio Nobel Biocare Israel – recunoscute pentru calitatea superioară și integrarea rapidă în os;

Proteză provizorie – similară cu varianta precedentă, aceasta este folosită temporar;

Supraproteză definitivă – aceasta poate fi fixată pe implanturi cu capse sau locatori, oferind o soluție flexibilă și confortabilă.

Această variantă poate depăși pragul de 6.000 de euro, însă este ideală pentru cei care caută o stabilitate excepțională și un rezultat estetic de top.

Aspecte financiare de luat în considerare

Atât „All on 4”, cât și „All on 6” sunt soluții eficiente din punctul de vedere al costurilor, în special când comparăm prețul cu durabilitatea și confortul pe care le oferă. Totuși, trebuie menționat că aceste prețuri nu includ anumite costuri suplimentare, cum ar fi sedarea sau extracțiile dentare necesare înainte de implant.

Costuri suplimentare posibile

Sedare – pentru un confort maxim în timpul procedurii, mulți pacienți optează pentru sedarea intravenoasă;

Extracții dentare – dacă există dinți care trebuie îndepărtați înainte de inserarea implanturilor, aceste costuri vor fi adăugate la prețul total.

De ce merită această investiție – implant dentar, preț reconstrucție totală?

Atunci când investești într-un implant dentar, preț pentru reconstrucția totală a danturii, te bucuri de o serie de avantaje care justifică pe deplin costurile inițiale. În primul rând, implanturile dentare îți oferă stabilitatea și funcționalitatea de care ai nevoie pentru a mesteca și vorbi fără probleme. În al doilea rând, estetica este excelentă, ceea ce te va ajuta să recâștigi încrederea în tine și să te simți bine în pielea ta.

Durabilitatea implanturilor dentare

Un alt factor important este durabilitatea implanturilor. Cu îngrijirea corectă, acestea pot dura toată viața, eliminând grija schimbării frecvente a protezelor tradiționale. Astfel, deși costurile inițiale pot părea ridicate, pe termen lung vei economisi bani și vei avea parte de un confort superior.

Funcționalitate și estetică

Un zâmbet frumos și sănătos este esențial nu doar pentru aspectul fizic, ci și pentru sănătatea generală. Implanturile dentare ajută la menținerea structurii faciale și previn pierderea osoasă, care poate apărea în urma extracțiilor dentare fără înlocuirea imediată a dinților.

În concluzie, deși prețul pentru o reconstrucție totală cu implanturi dentare poate părea mare la început, este clar că această investiție aduce beneficii enorme pe termen lung. Fie că alegi varianta „All on 4” sub 6.000 de euro sau „All on 6” peste 6.000 de euro, vei obține un zâmbet complet funcțional, estetic și durabil. Cu o îngrijire adecvată, nu va trebui să-ți mai faci griji cu privire la dinți pentru tot restul vieții.

