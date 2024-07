Primul contract de lucrari Ispa finalizat in Romania

RAJAC Iasi a finalizat lucrarile pentru proiectul A"Reabilitarea statiilor de pompare Pacurari, Aurora, MijlociuA".Acesta este primul contract de lucrari din Romania finalizat in domeniul protectiei mediului prin programul Ispa. Valoarea totala a investitiei este de 4,2 milioane Euro, din care 75% reprezinta finantarea nerambursabila prin Ispa.

Prezent la ceremonia de inaugurare, Jonathan Scheele, Seful Delegatiei Comisiei Europene in Romania a declarat: A"Contractul Ispa finalizat astazi a finantat modernizarea si automatizarea a trei statii de pompare, conducand la imbunatatirea generala a serviciilor de alimentare cu apa. De acum incolo, locuitorii Iasiului vor beneficia de servicii de alimentare cu apa continue, in deplina concordanta cu standardele europene si internationale. Am increderea ca aceasta inaugurare va fi in curand urmata de alte succese pe intreg teritoriul Romaniei, dand astfel semnale pozitive cu privirea la capacitatea de absorbtie a fondurilor de la Uniunea EuropeanaA".

In Iasi sunt in desfasurare alte doua contracte de lucrari, care vizeaza modernizarea Statiei de Tratare a apei potabile si reabilitarea Statiei de Epurare a Apei Uzate. In momentul finalizarii intregii Masuri Ispa, insumand aproape 46 milioane Euro, serviciile imbunatatite de aprovizionare cu apa, canalizare si tratare a apei vor avea un impact pozitiv asupra sanatatii populatiei.

La ceremonie au participat reprezentanti ai Delegatiei Comisiei Europene in Romania, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, impreuna cu reprezentanti ai autoritatilor publice locale.

Ispa este un program de asistenta financiara acordat de Uniunea Europeana tarilor candidate. Scopul principal este al programului este alinierea legislatiei din aceste tari la normele europene privind protectia mediului. Asistenta financiara este acordata pentru sprijinirea investitiilor complexe in urmatoarele domenii prioritare: modernizarea retelelor de alimentare cu apa, tratarea apelor reziduale si managementul deseurilor menajere.

Sursa: Jeni Ionita, Coordonator Programe Ispa

