Moneda euro, amenintata de Grecia

Moneda unica europeana a inregistrat in ultima luna cea mai puternica depreciere intr-un an de zile, in fata yenului japonez, iar in fata dolarului american a pierdut tot ce castigase, ca valoare, in aproape un an, pe fondul ingrijorarilor legate de o posibila incapacitate de plata a Greciei, membra a zonei euro.

Declinul monedei unice, fapt ce este nota de plata pentru asigurarea datoriilor Greciei, reprezinta un record, informeaza BusinessWeek.

Dolarul s-a intarit fata de euro inaintea raportelor privind statele de plata, de saptamana viitoare, din SUA, rapoarte ce indica nivelul somajului, in conditiile in care un raport de vineri a aratat ca economia americana a inregistrat in trimestrul 4 cea mai puternica crestere trimestriala din ultimii 6 ani.

"Situatia Greciei va avea un efect de eroziune asupra stabilitatii euro pentru o vreme", a declarat Jessica Hoversen, analist pe piete financiare la brokerul american MF Global Ltd.

"Pe langa faptul de a fi o moneda de refugiu, exista si motive fundamentale care intaresc dolarul in fata euro; iar principalul motiv este faptul ca economia americana arata mai bine decat cea din zona euro".

Instrumentele derivate de asigurare in caz de imposibilitate de plata a Greciei, instrumente care se tranzactioneaza pe pietele financiare internationale, au ajuns la cotatii ridicate in luna ianuarie, indicand prin aceasta perceptiile investitorilor care vad in Grecia un risc sporit de investitie.

Germania si Franta au negat oficial un raport din publicatia Le Monde, aparut joi, conform caruia statele membre UE ar cauta modalitati de sprijin pentru situatia economica din Grecia.

Primul ministru grec, George Papandreu, a declarat vineri intr-un interviu ca nu cunoaste nimic despre astfel de negocieri privind o interventie financiara in Grecia, purtate de catre statele UE.

China neaga

De asemenea, saptamana trecuta, oficialii chinezi au negat presupunerile din presa privind o cumparare masiva de obligatiuni de stat emise de Grecia, in valoare de 10 miliarde de dolari, in conditiile in care China detine deja o cota importanta din datoria publica a Greciei.

Comisia Europeana urmeaza sa faca o evaluare a planurilor de buget ale Greciei, pe 3 februarie.

Portugalia, de asemenea, are nevoie de o eradicare a deficiturilor presupuse de bugetul pe 2010, astfel incat sa evite o retrogradare din partea agentiilor de rating.

"Daca teama de contagiune se raspandeste, investitorii care au aversiune fata de risc s-ar putea retrage chiar din economiile mai puternice din zona euro, refuzand sa mai cumpere obligatiuni", a explicat Geoffrey Yu, strateg financiar la UBS AG, in Londra.

Pentru ca acest lucru sa fie evitat, UE trebuie sa arate ca ia masuri ferme in sensul limitarii riscului.

Pentru moment, singurele vesti bune vin din Statele Unite, in ciuda faptului ca, in prezent, pietele americane de actiuni si, intr-o mai mica masura, pietele internationale, sunt intr-o perioada de scaderi corective a valorilor atinse.

"De fiecare data cand cifrele sunt peste estimari intr-un mod atat de semnificativ, aceasta reprezinta o veste buna", a explicat John Norris, analist de investitii la Brewer Investment Group in Chicago.

"Dolarul era deja puternic si a continuat sa se intareasca", dupa anuntarea PIB-ului trimestrial in Statele Unite.

Bursele americane nu au reactionat pozitiv la cresterea puternica a PIB-ului, in prima faza, pentru ca, in cele din urma, sa inchida pe minus sesiunea de tranzactionare de vineri, in linia scaderilor anterioare.

FED-ul a reiterat pe 27 ianuarie, la capatul unei sedinte de politica monetara de doua zile, intentia de opri, in martie, cumpararea de instrumente financiare derivate pe baza ipotecilor - masura prin care mareste lichiditatea din sistemul bancar si, totodata, preia riscul - repetand si faptul ca dobanzile vor ramane aproape de 0 pentru inca un timp.

Dobanzile ar putea incepe sa creasca

Totusi, analistii considera ca situatia financiara in Statele Unite s-a schimbat suficient pentru ca nivelul coborat al dobanzilor sa nu mai fie garantat, acestea urmand sa urce, conform estimarilor, la mijlocul anului 2010.

Nivelul scazut al dobanzilor - care mareste disponibilitatea banilor ieftini in sistemul bancar american - este un important indicator pentru starea de ansamblu a economiei.

In momentul in care un nivel ridicat al dobanzilor va fi sustenabil, mesajul transmis de FED va fi unul de intarirea economica considerabila.

In ciuda datelor pozitive venite din Statele Unite, principala amenintare la adresa stabilitatii economiei mondiale vine, in momentul de fata, dinspre China, de unde, de altfel, a venit si impulsul pentru recuperarea din recesiunea globala.

Nivelul creditarii in China a fost puternic restrans in prima luna a anului, limitand astfel exact acele fonduri care au crescut pietele internationale de actiuni si de marfuri.

Efectele acestei restrangeri a creditarii pot avea un impact mai puternic decat datele pozitive venite dinspre economia americana.

