Media Insight, cu proiectul Wiesana, continua inovatia pe piata de media

Media Insight realizeaza pentru marca Wiesana un proiect special de sponsorizare: promotia A"Arata-le iubirea taA", desfasurata in perioada martie A- iunie 2006.Conceptul este construit in jurul asocierii cu telenovela romaneasca de succes A"Lacrimi de iubireA", difuzata de Acasa TV, si reprezinta un nou proiect de acest tip realizat de Media Insight pentru Wiesana (dupa succesul de anul trecut al proiectului de sponsorizare A"Viata de vedetaA", asociat cu imaginea Andreei Marin).

Ideea sponsorizarii s-a nascut odata cu lansarea telenovelei A"Lacrimi de iubireA", iar pachetul de sponsorizare Wiesana cuprinde momente de sponsor realizate cu personajele din telenovela si difuzate in cadrul acesteia. In ceea ce priveste promotia A"Arata-le iubirea taA", campania de comunicare contine spoturi TV (difuzate pe 8 statii TV), presa, precum si materiale promotionale de raft.

A"Pentru noi, media creativa inseamna demararea de proiecte speciale si neconventionale care sa aduca un plus de inovatie campaniilor clasice de media, iar brandul Wiesana ne-a ajutat sa implinim cu brio acest dezideratA", a declarat Bogdan Prajisteanu, Managing Director Media Insight.

Propunerea de asociere cu aceasta productie este rezultatul unei analize in profunzime a pietei de media pe targetul specific al consumatorilor de margarina. Wiesana ofera consumatorilor sansa sa voteze si sa interactioneze cu vedetele lor preferate. Mecanismul promotiei implica direct consumatorii deoarece, pe parcursul perioadei de desfasurare a promotiei, caserolele de margarina vor avea aplicate pe capac brosuri cu fotografiile celor mai indragite vedete din A"Lacrimi de iubireA", iar consumatorii pot vota in cele 4 categorii de concurs ale promotiei (cea mai indragita vedeta masculina, cea mai indragita vedeta feminina, cel mai indragit cuplu din telenovela, vedeta pe care doresti sa o revezi in urmatoarea telenovela). La promotie participa toate caserolele de margarina Wiesana de 500g - Clasic, Plus si Junior.

A"Optimizarea comunicarii este un element cheie pentru obtinerea impactului maxim posibil in orice campanie. Exista o nevoie permanenta de analiza, inovatie si creativitate in vederea realizarii unor planuri de media 100% targetate pe specificul marcii in cauza.De altfel, este visul oricarei companii sa aiba un partener flexibil si creativ, care sa se adapteze rapid si eficient nevoilor de comunicare. Prin parteneriatul cu Media Insight s-a imbunatatit simtitor calitatea expunerii pe marcile noastreA", a declarat Aliz Kosza, Director General Orkla Foods Romania.

Consumatorii Wiesana care participa la promotie pot primi invitatii la petrecerea Wiesana, unde vor avea ocazia sa se intalneasca cu vedetele din telenovela lor preferata. In urma promotiei se pot castiga si premii in bani.

Media Insight administreaza in portofoliul Orkla Foods Romania brandurile: Wiesana, Frushstuck, Bunatati de la Bunica, Tomi si Pate Ardealul. Pentru acestea agentia ofera servicii media de planificare strategica si tactica, monitorizare, cercetare si analiza a mediului competitiv, dar si servicii de negociere si cumparare de spatiu media.

Media Insight este o agentie de planificare strategica si implementare media, cu o experienta de sase ani pe piata de media din Romania. Media Insight face parte din grupul international WPP si in prezent este cotata printre primele agentii de media romanesti.

Sursa: Gabriela Urse, Media Insight

