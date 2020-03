Ghid de navigare in avalansa de schimbari legislative in contextul COVID-19

Avand in vedere multitudinea deciziilor adoptate in regim de urgenta, spectrul larg de aplicabilitate, dar si dinamica acestora, specialistii Deloitte Central Europe Dispute Resolution (care reuneste, sub coordonarea Deloitte Romania, toate practicile de litigii din reteaua regionala, precum si invitati speciali din Germania, Austria si Spania) au sintetizat informatia intr-un material dedicat, cu scopul de a simplifica efortul companiilor din Romania si din regiunea Europei Centrale de informare si conformare la noile reglementari.Deloitte COVID-19 European measures ofera o imagine de ansamblu a masurilor adoptate recent de tarile europene la nivel general, in domeniile fiscal, economic si social. Mai mult, documentul este actualizat constant, astfel incat sa reprezinte o sursa de informare cu privire la impactul deciziilor adoptate la nivel european. Totodata, expertii nostri inclusi in prezentare raman la dispozitie pentru clarificari suplimentare.Avalansa de schimbari legislative pune in dificultate intreaga societate, dar cu precadere companiile care, in aceasta perioada, sunt obligate sa isi adapteze activitatea la masurile necesare pentru a-si proteja angajatii, la restrictiile impuse de autoritati, la constrangerile generate de scaderea veniturilor si, nu in ultimul rand, la schimbari in ceea ce priveste relatiile contractuale cu intreg ecosistemul de afaceri.Din perspectiva contribuabilului, toate aceste schimbari pot genera dispute atat de natura fiscala, cat si de natura comerciala sau administrativa. In toate domeniile vizate de masurile implementate, riscurile pot aparea din accesarea neconforma a facilitatilor oferite de state. Companiile care nu intra sub incidenta reglementarilor generate de situatia de urgenta, dar sunt afectate indirect de acestea, pot apela, intre altele, la masuri de restructurare a datoriilor, de esalonare sau amanare a platii taxelor.In plan administrativ, cele mai frecvente situatii ce pot pune in dificultate contribuabilii in perioada care urmeaza sunt potentialele controale ale autoritatilor (Departamentul de Sanatate Publica, Politie, inspectoratele teritoriale de munca sau alte autoritati cu competente suplimentare atribuite in contextul COVID-19) demarate in scopul verificarii gradului de conformare la reglementarile nou adoptate.Totodata, pot aparea dispute generate de pagube inregistrate de companii sau persoane fizice prin prisma masurilor adoptate de state in cazul in care acestea incalca garantiile constitutionale si/sau prevederile legale interne sau internationale, in versiunilor lor adoptate in contextul situatiei de urgenta. Obtinerea si utilizarea certificatelor de forta majora si a avizelor de stare de urgenta pot, de asemenea, genera dispute intre solicitant si organele emitente, dar si intre partenerii de afaceri.Asistam asadar la o avalansa de masuri din partea statelor, iar, in ceea ce priveste Romania, se recomanda atentie sporita asupra noilor masuri cu impact in domeniul bancar, adoptate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobata luni, 30 martie 2020. Prevederile ordonantei necesita o analiza aprofundata si o implementare corecta la nivelul persoanelor carora li se adreseaza.