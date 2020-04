Deblocarea unor sume in contextul rambursarii TVA poate ajuta companiile sa isi mentina activitatea si sa isi plateasca angajatii, diminuand astfel din efectele pandemiei COVID-19

amanarea termenelor de depunere a declaratiilor si a obligatiilor fiscale;

suspendarea penalitatilor/ dobanzilor de intarziere;

suspendarea controalelor fiscale;

accelerarea procesului de rambursare a TVA.

situatiile specifice in care contribuabilii au inscrise infractiuni in cazierul fiscal;

companiile aflate in procedura de lichidare sau de insolventa;

sau cazurile in care organele fiscale detin informatii cu privire la riscul unei rambursari necuvenite, termen foarte dur, dar neexplicitat de legislatie.

se asigure din timp ca detin documente care sa justifice beneficiul achizitiilor efectuate;

revizuiasca tratamentul TVA aplicabil operatiunilor derulate.

Focusul ar trebui sa fie pe principalele arii de risc:

revizuirea politicilor de acordare a discount-urilor si de organizare a campaniilor promotionale in care sunt acordate bunuri gratuit;

documentarea pierderilor tehnologice/ de inventar;

justificarea aplicarii scutirilor de TVA;

documentarea serviciilor achizitionate (mai ales a celor intangibile de tip consultanta sau management, costuri in general cascadate de catre grup/ headquarter si care au fost intotdeauna controversate in cadrul inspectiilor fiscale).

In acest context, majoritatea statelor membre au pus in aplicare anumite masuri, care sa asigure deblocarea lichiditatilor pentru companii in aceasta perioada - Belgia, Franta, Grecia, Letonia, Luxemburg sau Polonia, anuntand deja implementarea unor mecanisme rapide de rambursare a TVA.Chiar inaintea minivacantei de Paste, Guvernul Romaniei a adoptat un nou set de masuri fiscale, in contextul evolutiei COVID-19. Printre acestea, autoritatile au reglementat si una dintre masurile mult asteptate si solicitate de mediul de afaceri - extinderea rambursarii TVA cu control ulterior. De altfel, aceasta masura s-a regasit inca de la inceputul instituirii starii de urgenta pe site-ul ANAF si, cu siguranta, este salutata si de mediul de afaceri confruntat cu dificultati de lichiditate, ca urmare a incetinirii activitatii economice.Deblocarea unor sume poate ajuta companiile sa isi mentina activitatea si sa isi plateasca angajatii, diminuand astfel din efectele pandemiei.In perioada imediat urmatoare este asteptata o accelerare a procesului de rambursare a TVA - capitol pe care Romania trebuie sa il imbunatateasca. Pana acum, majoritatea cererilor de rambursare care depaseau pragul de 45.000 de lei erau incadrate la risc fiscal mare (cu anumite exceptii in cazul contribuabililor mari si mjlocii si al exportatorilor) si erau solutionate numai dupa efectuarea unei inspectii fiscale."Incepand cu 16 aprilie 2020, noile prevederi au stabilit ca pentru toate cererile depuse de orice categorie de contribuabili, rambursarea TVA sa se efectueze mai rapid, dar sub rezerva unei inspectii fiscale ulterioare. Vorbim astfel de un avantaj de cash-flow pentru companii si de o previzionare mai realista - contribuabilul nu va mai trebui sa astepte finalizarea inspectiei fiscale pentru a primii banii. In practica, majoritatea inspectiilor sunt initiate chiar si dupa expirarea termenului maxim de 90 de zile, prevazut de Codul de procedura fiscala pentru solutionarea cererilor de rambursare. Sunt cazuri in care rambursarea de TVA poate dura chiar si un an, asa cum este in cazul nerezidentilor." a mentionat Alexandru Stanciu, Tax Manager, Mazars Romania.Noua procedura poate fi aplicata de catre toate categoriile de contribuabili, inclusiv de cei care au depus cereri de rambursare inainte de 16 aprilie 2020, atat timp cat pana la aceasta data nu a inceput inspectia fiscala.Din perspectiva domeniului de aplicare, autoritatile fiscale nu au impus conditii deosebit de restrictive companiilor, dar exista anumite limitari. Exemple in acest sens sunt:Suplimentar, in cazul companiilor care nu fac parte din categoria contribuabililor mari sau mijlocii, rambursarea nu se va acorda cu control ulterior, daca este solicitata prin primul decont depus dupa inregistrarea in scopuri de TVA sau daca suma de rambursat provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare sau 4 perioade de raportare trimestriale.Inspectiile fiscale pot aparea oricand, dupa cele 30 zile de la incetarea starii de urgenta.Considerand deficitul bugetar, este firesc sa ne asteptam la un val de inspectii fiscale, iar companiile ar trebui sa:"Recomandam companiilor care vor primi TVA fara control initial sa nu puna pe plan secund revizuirea documentelor, care sustin deductibilitatea TVA solicitata la rambursare. Contribuabilii trebuie sa aiba in vedere ca nu discutam de o rambursare fara control, ci de o amanare a inspectiei fiscale, care se va derula in aceleasi conditii ca si in cazul inspectiilor anticipate. Prin urmare, companiile trebuie sa fie pregatite oricand pentru inceperea unui control, dupa cele 30 zile de la incetarea starii de urgenta." a mentionat Alexandru Stanciu, Tax Manager, Mazars Romania.Se observa, in general, o tendinta a companiilor de a amana colectarea documentelor pana la momentul in care controlul fiscal este anuntat. Dar cu cat mai mult este amanat acest proces de revizuire al documentatiei, cu atat este mai dificil de colectat documentele ulterior (pot exista schimbari de personal in companie, la furnizori sau chiar lichidarea unor parteneri de afaceri etc.).Documentele necesare pentru justificarea scutirii livrarilor intracomunitare de bunuri, mai ales pentru tranzactiile derulate incepand cu 1 ianuarie 2020, odata cu intrarea in vigoare a pachetului "Quick Fixes" si a exporturilor nu trebuie lasate in plan secund. O nedocumentare din timp a scutirii de TVA cumulata cu o inspectie fiscala ulterioara intarziata poate genera dobanzi si penalitati de intarziere, care vor fi calculate pe o perioada mai lunga. Noua masura este introdusa sub forma unei derogari de la conditiile generale privind rambursarea TVA si se va aplica limitat, incetand la 30 de zile dupa incheierea starii de urgenta."Pe termen scurt, aceasta masura va reprezenta in mod cert o "gura de oxigen" pentru mediul de afaceri intr-o perioada extrem de dificila. Cu toate acestea, este necesara o revizuire a procedurii de rambursare, in vederea adaptarii acesteia la conditiile actuale, in care accentul sa fie pus pe extinderea tehnicilor de control electronic (metoda de altfel prevazuta de Codul de procedura fiscala si promovata de ANAF in planul de masuri privind eficientizarea colectarii de venituri la buget, publicat in 2019). In aceasta perioada, interactiunea prin intermediul platformelor electronice a salvat multe procese, iar implementarea tehnologiei in timp util a fost esentiala. O inspectie fiscala bazata pe o verificare electronica, in care ar fi eliminate deplasarea echipelor de control la sediul companiei sau pregatirea si prezentarea documentatiei in format fizic ar simplifica mult relatia ANAF - contribuabil." a mentionat Bianca Vlad, Partener, Tax Advisory, Mazars Romania.