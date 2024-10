Ce banci au cel mai mare impact asupra romanilor - Sambata, 10 Iunie 2006, ora 08:57

In goana lor nebuna dupa clienti, bancile mizeaza pe popularitate, incredere, recunoastere si inovatie pentru a-si vinde produsele si serviciile. Pe langa dobanzi cat mai avantajoase si conditii facile de acordare a creditelor, institutiile bancare trebuie sa stie sa-si promoveze imaginea de brand, sa intre in mintea romanilor. Care sunt bancile cele mai cunoscute si de incredere banci, cu cel mai mare impact asupra consumatorului de produse bancare de la noi?

Raspunsul la aceasta intrebare este relevat de un studiu A"High Impact BrandsA" realizat de Synovate, privind marcile cu cel mai mare impact in randul consumatorilor din Romania, prezentat, in exclusivitate, in cadrul forumului "Strategic 2006".

Criteriile de analiza au vizat in special impactul pe care il au brandu-rile asupra consumatorilor. Au fost luate in grafic recunoasterea (29%), increderea (27%), popularitatea (24%), optimismul (11%) si inovatia (9%). In opinia specialistilor Synovate, increderea trebuie sa fie in relatie cu fiecare marca. Fata de anul precedent s-a inregistrat o crestere a recunoasterii si a optimismului in branduri. De asemenea, s-a constatat ca publicul apreciaza marcile inovative, care aduc ceva nou pe piata.

