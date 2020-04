Electrica, afectata atat de cererea scazuta din piata, cat si de masurile luate de Guvern - analiza

Analiza Tradeville:

Astfel, pe de o parte, cererea pentru electricitate a scazut cu aproximativ 5% la nivel european, pe fondul inchiderilor masive ale intreprinderilor. Electrica se afla deci in situatia de a-si mentine activitatea la standardele normale intr-o piata cu cerere deficitara.Pe de alta parte, cateva dintre masurile adoptate recent de Guvern le afecteaza furnizorilor de electricitate si gaze naturale incasarile si cash-flow-ul. Conform ordonantei militare nr. 4/2020, companiile din sectorul energetic nu vor mai putea sa majoreze tarifele pentru electricitate sau gaze naturale peste nivelurile de la data emiterii ordonantei, ci doar sa le reduca conform cererii si ofertei. "O alta schimbare este aceea ca facturile la utilitati vor fi amanate pentru intreprinderile mici si mijlocii, ceea ce va avea efecte negative pentru cash flow-ul societatii, dupa cum atentioneaza si managementul Grupului", arata Tradeville.Profitul Societatii Electrica a scazut cu 10,3% anul trecut, in ciuda cresterii de doua cife a veniturilor (+11,9% comparativ cu anul 2018), determinata de veniturile din distributia si furnizarea energiei electrice, cat si din furnizarea de gaze naturale, care a inregistrat o crestere de 481%. Scaderea rezultatului net a fost vizibila in toate cele 4 trimestre, de fiecare data fiind inregistrate cifre mai mici fata de perioadele similare din 2018. Un impact semnificativ asupra rezultatului financiar din 2019 l-au avut cheltuielile financiare, care s-au dublat comparativ cu anul anterior.In martie 2020, Electrica a propus spre distribuire dividende cu un randament de 7,3%, raportat la pretul de inchidere din 6.04.2020, din rezultatul inregistrat in 2019. Rata de alocare este de 100% din profit si va fi votata in cadrul AGA din 29 aprilie.