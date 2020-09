Ce ar trebui sa stii inainte de a intra in campul muncii

Drepturile si obligatiile unui angajat

Ponturi pentru un proaspat absolvent

Pentru a obtine un job si pentru a face performanta, pe langa cunostintele pe care trebuie sa le ai in domeniul ales, este important sa cunosti care sunt drepturile si obligatiile unui angajat si care este comportamentul potrivit la interviul de angajare si, ulterior, la locul de munca.Odata intrat in campul muncii, seriozitatea este una dintre calitatile pe care le cauta angajatorii de la salariati. Cele mai multe dintre drepturile si obligatiile unui angajat sunt reglementate in legislatie. Astfel, potrivit Codului Muncii, un salariat are, printre altele, dreptul la salarizare pentru munca depusa, dreptul la repaus zilnic si saptamanal, dreptul la egalitate de sanse si tratament, dreptul la acces la formarea profesionala, precum si dreptul la protectie, in caz de concediere.Pe de alta parte, angajatul are si obligatii. Acesta are obligatia de a realiza norma de munca si de a respecta disciplina muncii, are obligatia de a respecta secretul de serviciu si prevederile cuprinse in regulamentul intern, dar trebuie si sa respecte masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate.Totodata, persoanele care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri trebuie sa completeze si sa depuna declaratia unica . Aceasta se depune, anual, pentru venituri obtinute din drepturi de proprietate intelectuala, activitati independente, precum si activitati agricole, silvicultura si piscicultura.In prezent, informatiile despre angajatori si despre companii sunt usor de obtinut din mediul online. Acelasi lucru este valabil si despre informatiile despre potentialii candidati pentru un loc de munca. De aceea, unul dintre primii pasi pe care ar trebui sa ii faca o persoana care este in cautarea unui loc de munca este "curatarea" vietii online. Multi dintre angajatori verifica profilul candidatilor pe retelele sociale pentru evaluarea acestora. Astfel, pozele, videoclipurile sau postarile care ar putea sa te faca sa te simti stanjenit in fata unui angajator ar trebui sterse de pe social media. De asemenea, inainte de a trimite CV-uri catre companii, creeaza-ti un profil profesional. LinkedIn si Twitter se numara printre platformele in care poti sa iti afisezi cunostintele si expertiza intr-un anumit domeniu.Un alt pas important pe care orice absolvent de facultate care vrea sa intre in campul muncii ar trebui sa il faca este documentarea. Cei mai multi angajatori cauta persoane care sa aiba cunostinte in domeniul in care activeaza si care sa poata contribui la succesul afacerii, insa cauta, totodata, candidati care sa cunoasca profilul businessului si sa fie incantati sa lucreze intr-o astfel de companie. De aceea, este important ca, inainte de a te prezenta la interviul de angajare, sa te documentezi cu privire la profilul companiei: care sunt cifrele de afaceri, cine sunt principalii competitori, care sunt clientii de baza, ce premii a castigat, care sunt principiile pe care se ghideaza, ce asteptari are de la angajati etc.