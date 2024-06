Tranzactiile imobiliare au scazut cu 32,92% dupa primele opt luni

Tranzactiile imobiliare dupa primele opt luni ale anului au inregsitrat o scadere de 32,92%, comparativ cu perioada ianuarie - august 2008, potrivit datelor prezentante, miercuri, de Uniuniea Notarilor Publici din Romania (UNNPR), informeaza NewsIn.



Astfel, in perioada ianuarie - august 2009 au fost inregistrate 224.753 tranzactii imobiliare, cu 110.333 mai putin decat in perioada similara a anului trecut.

Comparativ cu luna precedenta, la finele lunii august tranzactiile imobiliare au inregistrat o usoara crestere de 0,02%.

Potrivit datelor UNNPR, in ceea ce priveste eliberarea actelor de garantie imobiliara, scaderea este si mai puternica decat in cazul tranzactiilor imobiliare, aceasta ajungand la 67,89% in intervalul ianuarie - august 2009, fata de acelasi interval din 2008, cu un "varf" de 72,31% in ianuarie.

Impozitul colectat de notari pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare a cunoscut un declin de 60,51% fata de 2008 in conditiile in care, anul trecut, a constituit una dintre principalele surse de alimentare ale bugetului.



