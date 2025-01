Mall de 100 de milioane euro la Suceava

Omul de afaceri iesean Iulian Dascalu va investi 100 de milioane euro pentru ridicarea unui complex comercial la Suceava, transmite corespondentul NewsIn, citand un oficial al companiei Iulius Grup, patronata de Dascalu.Potrivit reprezentantilor firmei Iulius Grup, patronata de Iulian Dascalu, complexul comercial va cuprinde un supermagazin, restaurante, sali de cinema, galerii comerciale, spatii de joaca pentru copii si spatii de recreere.Complexul va fi construit pe o suprafata de 13 hectare, teren cumparat recent de Dascalu, prin licitatie publica.

A"Proiectul se va desfasura in doua etape. Va fi construit un mall, vor fi realizate spatii verzi si alte cladiri cu alte destinatii. Arhitectii vor avea ultimul cuvant de spus. Pana la sfarsitul acestui an vom avea planurile completeA", a declarat Stela Fodor, director in cadrul firmei Iulius Group.Firma patronata de omul de afaceri Iulian Dascalu a mai construit malluri la Iasi si Timisoara. La Cluj este in constructie, de cateva luni, un al treilea mall ce va fi ridicat de investitorul iesean.

De asemenea, Iulian Dascalu are in plan refacerea centrului istoric al Iasiului pe o suprafata de peste 10 hectare, in spatele Palatului Culturii, investitie ce a fost estimata de acesta la peste 100 milioane de euro.Potrivit topului realizat de revista Capital, Iulian Dascalu este cel mai bogat om de afaceri din Iasi cu o avere estimata la 120 de milioane euro. Afacerile lui Dascalu s-au axat cu precadere pe tranzactiile imobiliare in regiunea Moldovei, in zona Banatului si a Clujului. In 2005 Dascalu a fost declarat A"omul anuluiA" pentru cea mai spectaculoasa crestere a cifrei de afaceri.

Agentia NewsIn

