Programul Prima casa reporneste in doua saptamani. Cum se modifica si ce conditii noi aduce

Pentru inceput, Prima casa va scapa de caracterul social, adica nu va mai fi restrictionat doar pentru cei cu venituri mici, asa cum il "crosetase" fostul ministru de Finante, Eugen Teodorovici, va include garantii diferentiate si conditii legate de constructie pentru dezvoltatorii imobiliari."Programul Prima casa a fost lansat in criza trecuta ca o forma de a stimula constructia de locuinte. A fost un ajutor dat atunci celor din industrie, dar si celor care doreau sa-si cumpere o casa in perioada acelei crize. Este un program de criza. El asa ar trebui interpretat. Si din punctul meu de vedere, acest program trebuia restrans destul de mult, cand economia a inceput sa-si revina", a declarat presedintele FNGCIMM, Cristian Paun.Din pacate, nu s-a intamplat asa. In perioada de boom chiar l-au relaxat si mai tare, adica s-a actionat prociclic. Acum a venit criza, si in mijlocul ei, Parlamentul Romaniei s-a trezit sa devina, brusc, foarte atent, si sa nu isi mai doreasca ca toata lumea sa poata sa beneficieze de acest program mergand pe micsorarea valorii caselor acceptate in finantare si prin conditionarea foarte drastica de venit a celor care pot accesa Prima casa.Practic, programul numit "O casa, o familie" a devenit mult mai restrictiv si inaccesibil unei categorii foarte largi de romani, asta in conditiile de criza."Atunci, noi ne-am trezit cu nenumarate discutii, sa le spunem asa, atat din partea potentialilor beneficiari, cat si din partea potentialilor dezvoltatori de proiecte imobiliare care si-au exprimat dezacordul cu formula propusa atunci, cerand sa adapteze programul la situatia de fata. Cu atat mai mult ca cat programul "O familie, o casa" a aparut la final de martie, inceput de aprilie, fara nici o norma tranzitorie care sa permita celor care au aplicat pana atunci sa acceseze credite. Astfel ca cei care au aplicat pentru o casa prin programul Prima casa ieri, azi ajunsesera pe programul "O familie, o casa" si si-au pierdut avansurile date pentru ca legea a venit foarte prost fara aceasta situatie de tranzitie", a mai declarat Cristian Paun la Digi 24.Programul Prima casa va include finantare pentru dezvoltatorii imobiliariIn urma unor discutii foarte deschise, Guvernul a venit cu un program destul de interesant.