Organizare impecabila si simpla pe scara blocului prin intermediul cutiilor postale de la Euromag

Acolo unde exista cutii postale individuale intr-o scara de bloc, inseamna ca exista locatari responsabili, dar si discreti. Organizarea este de baza, chiar si atunci cand vine vorba de scarile de bloc. Din acest motiv, cei ce nu au inca o cutie postala, pot imbratisa oricand alternativele online-ului pentru a se alinia cu cei ce au inteles deja ce utilitate prezinta acest produs.Cand vine vorba de cutii postale produse in Romania, Euromag iese in evidenta. Vorbim despre un producator care, din pasiune pentru tot ce inseamna lucru bine facut, acorda o atentie deosebita cutiilor postale. Produce modele dupa cum clientii solicita, din materiale inalt calitative ce trec cu brio testul timpului.Cei interesati pot opta si pentru variantele standard de cutii postale pe care Euromag le pune la dispozitie in cadrul site-ului oficial. Modelele sunt diverse si incep de la cele modulare cu 4 usi, finalizandu-se cu cele cu 9 usi. Mai multe detalii pe euromag.ro.Cat despre tipul cutiilor postale, potentialii clienti pot alege dintre cele economice, standard sau cele premium. Cele standard au pretul afisat in cadrul site-ului oficial.La Euromag toate cutiile postale sunt fabricate din tabla neagra decapata. Dispun de fanta de acces, dar si niste fante mai mici cu rol de vizitare fara a fi nevoie de deschiderea usii. Tabla are doar 0.8 mm, insa este suficient de rezistenta.Mai mult decat atat, toate cutiile postale modulare disponibile pe euromag.ro sunt vopsite in camp electrostatic cu pulbere in culori standard. Amintim aici despre gri ral, gri atracit, maro ral sau bej ral.Clientii pot alege atat culoarea, cat si dimensiunile cutiilor postale pe care doresc sa le achizitioneze. Daca vorbim despre cele modulare, alegerea trebuie facuta la comun, cu toti ceilalti locatari. Euromag ofera oferte pliabile pe orice buget, acestea pot fi cerute direct in cadrul site-ului oficial.In aceeasi ordine de idei, cutiile postale dispun de yala din otel cromat, model ce ofera un grad sporit de siguranta. Euromag se ocupa, complet gratuit, de etichetarea cutiilor postale cu numarul apartamentului.Din cadrul aceluiasi magazin online, cei interesati pot achizitiona si cutii postale individuale, perfecte pentru administratia blocului, aviziere, suporturi pentru pliante, dar si accesorii pentru cutii postale.Pentru cei ce locuiesc in Bucuresti, transportul cutiilor postale este gratuit. Ele primesc o garantie de 12 luni, indiferent de tipul ales sau de dimensiunea acestora.Contact EuromagStrada Farului, numar 15, sector 4, Bucuresti0732 551 055office@euromag.ro