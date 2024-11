Jones LaSalle: In 2010, tranzactiile cu hoteluri vor creste cu 40%

Volumul cu tranzactii in domeniul hotelier va creste cu 20-40%, arata un raport intocmait de compania Jones Lang Lasalle.







Nivelurile de tranzactii din intreaga lume sunt previzionate sa creasca la 11 - 13 miliarde dolari in 2010.

"Investitorii de portofoliu vor examina si selecta tranzactii mai mari cu un singur activ pe pietele globale, dar previziunile noastre pentru 2010 arata ca vor fi putine tranzactii semnificative de portofoliu in noul an", a declarat Arthur de Haast, presedinte Jones Lang LaSalle Hotels.



Activitatea transfrontaliera a scazut la 48% din volumul de tranzactii in 2008. Pana in luna noiembrie din 2009, activitatea transfrontaliera s-a redus in continuare la doar 38 la suta din totalul de capital investit la nivel global.



"Peisajul" investitional in anul 2010 va ramane localizat, caracterizat prin activitati transfrontaliere de tranzactii hoteliere reduse, avand in vedere faptul ca investitorii raman in continuare in defensiva din cauza riscurilor si vor prefera mai degraba pietele lor de origine.



Exceptie de la aceasta tendinta vor face conglomerate din Asia si Orientul Mijlociu care vor cutreiera probabil peisajul global pentru oportunitatile de investitii favorabile.

Desi pietele hoteliere globale continua sa intampine un stres semnificativ, activitatea de blocare a pietei a fost punctata doar selectiv de titluri de stiri, pe parcursul anilor 2009.



Bancile si creditorii au surprins pietele in criza, cu abordarea lor "de antrenament", care s-a axat pe extinderea imprumuturilor si incercarea de recapitalizare a datoriilor, mai degraba decat sa ia masuri de blocare a pietei.

In 2009, deoarece increderea investitorilor a ramas redusa, prognoza de 9 miliarde dolari, ca valoare a tranzactiilor hoteliere, este in scadere cu 64 la suta fata de 24,8 miliarde dolari, valoare din 2008.

