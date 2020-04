Investitorii sunt interesati de proiecte imobiliare noi in Romania, chiar si in contextul Covid-19 (studiu)

In acelasi timp, 70% dintre investitorii activi in segmentul terenurilor sustin ca au in plan sa incheie toate sau cel putin unele dintre tranzactiile deja in curs, conform unui studiu dedicat pietei terenurilor desfasurat in randul a 115 profesionisti activi pe acest segment imobiliar.Cele doua studii fac parte dintr-o analiza ampla asupra pietei imobiliare in ansamblu, bazata pe informatii relevante ale factorilor de decizie din toate segmentele de piata, care vor fi prezentate in perioada urmatoare.Potrivit Colliers International, Capitala ramane epicentrul investitiilor in acest an."Cei mai multi dintre investitorii din piata imobiliara cauta sa inteleaga mai bine situatia actuala inainte de a lua decizii de investitii (64%)", arata studiul.Totusi, aproape un sfert dintre cei care au participat la studiul Colliers International in piata de investitii declara ca, daca s-ar ivi oportunitatea unei tranzactii cu conditii favorabile, ar investi chiar si in contextul incertitudinilor actuale.Bucurestiul ramane locatia preferata pentru noi investitii pentru aproximativ 57% dintre respondenti, iar mai bine de 25% dintre cei chestionati sunt deschisi la noi oportunitati de investitii in orase regionale, ceea ce ar putea stimula piata imobiliara, mai ales ca doar 5% dintre acestia detin in prezent proprietati in afara Bucurestiului.Proprietarii de cladiri localizate in Bucuresti sau in orasele regionale intentioneaza sa mentina in portofoliul lor aceste active. Aproape trei sferturi (74%) dintre investitori se asteapta la conditii de finantare mai riguroase."Cu toate acestea, investitorii se asteapta la o inasprire a conditiilor de finantare si apreciaza ca aceasta criza ar putea avea efecte de lunga durata asupra pietei imobiliare, cu implicatii complexe atat in ceea ce priveste veniturile din chirii, cat si preturile", releva studiul Colliers International asupra pietei de investitii.Trei sferturi dintre respondenti se asteapta la o scadere a disponibilitatii finantarii, in timp ce doar jumatate se asteapta la o crestere a costurilor de finantare. Drept urmare, este de asteptat ca viabilitatea economica, calitatea proiectelor si istoricul relatiei cu banca sa conteze si mai mult in analiza de creditare a bancilor."Avand in vedere incertitudinile pietei, se preconizeaza ca, in procesul tranzactionarii, conditiile contractuale vor deveni si mai importante, iar opinia generala este aceea ca, atat garantiile, cat si asigurarile se vor inaspri, in sensul acoperirii cat mai multor incertitudini. In ceea ce priveste procesele de due diligence, parerea generala este ca vor deveni mai riguroase sau vor ramane neschimbate, ceea ce ar putea fi un semn ca piata de investitii din Romania este una echilibrata intre vanzatori si cumparatori", a declarat Anca Merdescu, Associate Director Investment Services la Colliers International.Pe piata terenurilor, aproape 70% dintre jucatorii activi in tranzactii intentioneaza sa avanseze cu toate sau cu unele dintre tranzactiile in curs, iar 43% dintre participantii la studiul Colliers International pe acest segment se asteapta sa inchida tranzactii in urmatoarele trei luni, ceea ce indica faptul ca piata se pastreaza activa in aceasta perioada. Mai mult, majoritatea investitorilor care nu prevad finalizarea unei tranzactii (achizitie sau vanzare) pe termen scurt se asteapta sa incheie totusi o tranzactie pana la sfarsitul anului. Doar 16% dintre intervievati nu se asteapta sa finalizeze nicio achizitie sau vanzare de teren in 2020.In ceea ce priveste evolutia preturilor la terenuri, 44% dintre investitorii participanti la studiul Colliers International se asteapta ca preturile sa scada in viitorul apropiat, in timp ce un procent similar de investitori nu au o opinie clara pe acest subiect. Studiul arata totodata si faptul ca segmentul de piata pe care investitorii activeaza - rezidential, birouri, retail sau proiecte mixte - sau pozitia lor ca vanzatori sau cumparatori au o influenta foarte mica asupra perceptiei actuale privind evolutia preturilor."Desi este mult prea devreme pentru a trage concluzii avand in vedere incertitudinea privind evolutia crizei epidemiologice, rezultatele studiului pe piata de terenuri dau o nota pozitiva acestui context complex, intr-un segment in care sentimentul din piata influenteaza mult deciziile. Opinia generala este ca, daca lucrurile ar incepe sa revina, gradual, la normal in urmatoarele doua luni, piata de terenuri ar ramane intr-o forma decenta pentru restul anului 2020, atata timp cat impactul economic generat de starea de urgenta nu ar fi prea accentuat", a declarat Sinziana Oprea, Director Land Agency la Colliers International.Totodata, peste 67% dintre investitori se asteapta ca implicatiile actualei epidemii de Covid-19 asupra economiei romanesti sa dureze mai mult de un an, arata studiul Colliers International asupra pietei de investitii.Cu toate acestea, exista ceva mai mult optimism in ceea ce priveste piata imobiliara, 35% mizand pe o recuperare in mai putin de un an. De altfel, investitorii care prognozeaza implicatiile asupra pietei imobiliare pe o perioada mai mare de un an sunt mai putini (52%) decat cei care se asteapta la efecte pentru economia generala pe termen lung (67%). Investitorii sunt si mai optimisti cand vine vorba de propria companie, 27% asteptand sa-si revina la normal in mai putin de 6 luni, iar 38% in mai putin de un an, ceea ce poate fi un semn de incredere in viabilitatea afacerii lor."Segmentele cele mai reziliente din punctul de vedere al investitiilor ar putea fi cel industrial-logistic si cel de birouri, dar actuala criza va aduce schimbari in preferintele de cumparare ale investitorilor pe termen lung. In acelasi timp, proiectele industriale si logistice, impreuna cu hotelurile, castiga cel mai mult interes pe termen mediu, deoarece cererea de proiecte de retail este de asteptat sa se diminueze", a declarat Mihai Patrulescu, Senior Associate Investment Services la Colliers International.In perspectiva, jucatorii din piata imobiliara se asteapta la o dinamica divergenta a veniturilor din inchiriere. Mai bine de 80% dintre cei chestionati cred ca veniturile din retail si din segmentul hotelurilor vor scadea, in timp ce segmentul industrial este de asteptat sa inregistreze cresteri ale chiriilor (22,4%) sau chirii stabile (58,6%).Totodata, perspectiva pentru segmentul de birouri este neclara, intrucat numarul respondentilor care inregistreaza o scadere a chiriilor (45%) este aproape egal cu numarul respondentilor care se asteapta la chirii neschimbate (37%). In acelasi timp, este de asteptat ca preturile activelor sa urmeze aceeasi dinamica a veniturilor din chirii, cu unele diferente minore, deoarece aproximativ 75% dintre respondenti se asteapta ca preturile activelor din zona de retail si hoteluri sa scada, in timp ce pe segmentele de birouri si industrial preturile vor ramane constante, dupa cum considera 52% dintre participantii la studiul Colliers International asupra pietei de investitii.Colliers International Group Inc. este unul dintre liderii globali in domeniul consultantei imobiliare si al managementului investitiilor. Cu operatiuni in 68 de tari, cei peste 15.000 de specialisti intreprinzatori lucreaza impreuna pentru a oferi consultanta si servicii de specialitate pentru a maximiza valoarea proprietatii pentru chiriasi, proprietari si investitori. In 2019, veniturile corporate au fost de peste 3 miliarde de dolari (3,5 miliarde de dolari inclusiv afiliatii), cu active gestionate de 33 miliarde de dolari.