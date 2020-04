Impactul pandemiei asupra pietei imobiliare

Potrivit datele colectate inainte de 4 martie 2020, indexul pietei locuintelor arata un semn de blocaj.Prin urmare, abia de luna viitoare se vor arata cele mai grave efecte ale temerilor de coronavirus.Indicele pietei de locuinte Wells Fargo a dezvaluit o scadere in randul constructiilot si a potentialilor cumparatori de case noi.Dar raportul, creat in asociere cu Asociatia Nationala a Constructorilor de case (NAHB), arata o imagine incompleta a efectului coronavirus.Pe masura ce piata bursiera se prabuseste si potentialii cumparatori de locuinte isi fac griji cu privire la contractarea sau transmiterea coronavirusului, constructorii se asteapta la incetinirea vanzarilor.Problemele lantului de aprovizionare legate de Pandemie perturba si piata locuintelor: In general, 21% dintre constructorii din sondaj raporteaza o perturbare a aprovizionarii din cauza preocuparilor de virus din alte tari, cum ar fi China.Cu toate acestea, incidenta este mai mare (33%) in randul constructorilor care au raspuns la sondaj dupa 6 martie, ceea ce indica faptul ca aceasta este o problema emergenta.Vanzarile de locuinte noi au scazut precipitat de la inceputul Marii Recesiuni din decembrie 2007.Piata de locuinte nu a inceput sa se recupereze pana in vara anului 2011.Agentii imobiliari aflati pe teren, pe mai multe piete cheie ale locuintelor, spun ca asteapta sa se produca o criza de locuinte.In Houston, impactul dual al coronavirusului si scaderea pretului petrolului (central al economiei locale) ingrijoreaza pe agentii imobiliari.Potrivit agentiei de rating S&P Global, coronavirusul a cufundat deja lumea intr-o recesiune.Marti 17 martie 2020, agentia a declarat ca coronavirusul a devastat economia cu mult mai rau decat estimarile anterioare.Dezastrul pe pietele financiare este atat de rau, incat se vorbeste serios despre inchiderea bursei.Secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, a fost nevoit sa-i asigure pe investitori ca, nici Casa Alba si nici Wall Street nu au astfel de planuri.Indicele pietei locuintelor a aratat un blocaj in februarie, dar datele, cu greu reusesc sa surprinda efectul coronavirusului asupra anunturilor imobiliar e, implicit asupra pietei imobiliare globale.