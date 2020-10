De ce trebuie sa tii cont cand ai terminat facultatea si vrei sa inchiriezi o locuinta

Cauta o locuinta pe care sa ti-o permiti

Gandeste-te ce fel de spatiu ti s-ar potrivi

Viziteaza cat mai multe locuinte, nu lua o decizie pripita

Ai grija de locuinta pe care ai inchiriat-o ca si cand ar fi proprietatea ta

Chiar daca la inceputul carierei nu o sa ai salariul pe care ti l-ai dori, orice ban castigat prin propriile forte iti va oferi o satisfactie aparte si independenta financiara. De indata ce ai primit primul salariu, esti pregatit sa incepi cautarile. Vei avea nevoie de ceva vreme pana ce vei gasi locuinta potrivita, mai ales in orase mari, unde chiria nu este chiar mica, dar, cu putina rabdare, este imposibil sa nu gasesti ceva potrivit pentru tine. Iar la cat de ofertanta este capitala, sa zicem, in materie de locuinte, cand vei cauta chirie Bucuresti , cu siguranta vei gasi o garsoniera sau un apartament pe placul tau.Poate esti adeptul linistii, deci pentru tine ar fi ideala o garsoniera unde sa faci numai ce vrei tu, cand vrei tu. De asemenea, daca esti o fire sociabila si extrovertita, pentru tine cea mai buna solutie ar fi sa locuiesti alaturi de prieteni sau colegi intr-un apartament cu trei sau chiar patru camere. Mai mult ca sigur o sa va distrati de minune impreuna. Sa imparti aceeasi locuinta cu prietenii tai cei mai buni e un sentiment unic.Chiar daca la prima vedere ramai impresionat de o anumita garsoniera sau un apartament, nu strica sa mai arunci o privire si sa fii vigilent. Vorbeste deschis cu proprietarul locuintei, intereseaza-te de detalii importante precum anul in care a fost construit blocul, daca este incadrat in clasa I de risc seismic, daca nu va trebui sa stai cu trei plapumi pe tine atunci cand va veni iarna, daca vei avea mereu apa calda sau daca vara nu te vei trezi cu bucataria plina cu gandaci. Intereseaza-te de comportamentul vecinilor, daca e un cartier unde locuiesc oameni civilizati. Nu vrei sa te intorci obosit de la serviciu, iar cand vei dori sa te odihnesti, sa auzi muzica data la maximum. Viziteaza cat mai multe garsoniere si apartamente si ia decizia finala de a inchiria o locuinta numai si numai cand esti absolut sigur ca indeplineste toate criteriile tale.Afla de la bun inceput care iti sunt drepturile si indatoririle in calitate de chiriasPoarta o discutie serioasa cu proprietarul locuintei. Nu ar fi placut sa descoperi ca ai facut o greseala cand te-ai mutat in casa respectiva, fiind nevoit sa cauti alta. Sigur nu o sa iti pice bine sa cari iar atatea bagaje, sa le desfaci, sa le aranjezi. Drept urmare, daca detii un animal de companie, anunta proprietarul in prealabil. Pentru ca nu tuturor le surade ideea ca o pisica sau un caine sa le zgarie, respectiv sa le roada canapeaua. De asemenea, daca esti fumator, precizeaza acest lucru de la bun inceput, fiindca ti s-ar putea interzice sa fumezi in casa. Poarta un dialog civilizat si sincer.Chiar daca nu detii spatiul respectiv, asta nu inseamna ca trebuie sa iti bati joc de lucrul altei persoane. Mentine curatenia, nu deteriora lucrurile si respecta casa in care stai pentru ca, in primul rand, te vei respecta pe tine. Daca vrei sa faci o modificare in locuinta, sa bati un cui in perete sau sa montezi un dulap, anunta proprietarul inainte.