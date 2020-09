Ziare.com te sfatuieste, in cadrul rubricii "Profu' de bani", cum sa acizhitionezi o locuinta in termeni cat mai avantajosi pentru tine.Sa mergem pe principiul ca preturile nu sunt prea exagerate, ci au un plus de 27% fata de cat ar trebui sa fie in realitate. Deci, in loc sa coste 1.100 de euro, costa 1.400 de euro metrul patrat. Reamintim ca aceste cifre sunt doar cu titlul de exemplu.Daca vrei sa iei o locuinta de 50 mp, sa spunem, si ai un avans de 10.000 de euro, in mod normal ti-ar mai trebui 45.000 de euro. Dar, cum pretul este unul cu 27% mai ridicat, in cazul nostru vei avea nevoie de 60.000 de euro de la banca.Pentru cei 60.000 de euro, vei plati bancii, timp de 30 de ani, aproximativ 120.000 de euro.Asadar, pe o casa care costa 55.000 de euro cand ai cumparat-o, vei plati 120.000 de euro, dar dupa 30 de ani s-ar putea devaloriza atat demult, incat sa nu mai aiba nici macar valoarea pretului initial.Asa ca cea mai buna varianta este sa mai astepti, sa aduni bani, iar cand vei avea un avans de minimum 25% din valoarea creditului, atunci poti lua in considerare achizitia unei locuinte.Rubrica "Profu' de bani" este sustinuta de BCR CITESTE SI:Cand folosim conturile de economii si de ce. Detalii la care trebuie sa fim atentiPierderea cardului in strainatate. Cat te costa emiterea altuia, in regim de urgentaCreditul Noua Casa versus un credit imobiliar oferit de banca. Diferentele majore ...citeste mai departe despre " De ce nu este bine sa iti cumperi o casa acum, dar e bine sa o cauti " pe Ziare.com