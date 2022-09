Casă SMART la 15 minute de București

Trăim în era timpului care parcă nu ne ajunge și ne dorim să optimizăm la maximum fiecare efort pe care îl depunem pentru confortul nostru. Iar acasă este locul în care te încarci cu energie și în care petreci cele mai prețioase momente alături de cei dragi.

Astfel încât, atunci când ne gândim la noi, ne dorim să ne facem viață cât mai simplă. Iar când vorbim despre simplificarea traiului acasă, confortul este cheia. Cu toții ne dorim că dimineață cafetieră să pornească înainte că noi să ne trezim în aromă îmbietoare de cafea proaspătă, că luminile să se aprindă și să se stângă singure fără a ne mai ridică din pat sau a ne întoarce din drum, să găsim acasă ambientul ideal, să scăpăm de preocuparea că am lăsat ușa deschisă, sau că nu am udat florile și gazonul din curte etc.

Toate acestea sunt posibile cu un smart home dotat cu dispozitive automatizate și controlate de la distanță prin intermediul unei aplicații facile instalată pe smartphone care încorporează și control vocal.

Așadar, de ce să locuiești într-o casă inteligență? Unul dintre marile avantaje, pe lângă gradul ridicat de confort care este indiscutabil, este acela al posibilității de a face economie la energie. Orice dispozitiv din casă ta care folosește electricitate poate fi integrat în rețeaua ta de acasă și poate fi la comandă ta în orice clipă. Indiferent dacă execuți o comandă vocală, prin telecomanda, tabletă sau smartphone, casă ta inteligență reacționează și pregătește totul astfel încât atunci când ajungi acasă să ai parte de experiență reconfortantă dorită.

Majoritatea aplicațiilor smart se referă la iluminat, securitatea casei, sisteme de divertisment, sisteme de irigație, ajustarea căldurii și a ambientului din încăperi, dispozitive prin care este îmbunătățită calitatea vieții.

Casă smart home prezintă o mulțime de avantaje pentru care ai putea lasă agitația orașului în urmă și a alege un stil de viață mai relaxant:

controlul deplin asupra dispozitivelor din casă, inclusiv al celor de securitate, ceea ce va permite să fiți în control chiar și atunci când sunteți departe de locuința.

confortul care ține și de automatizarea unor activități casnice precum aspiratul, sau udatul grădinii la anumite ore etc.

sentimentul crescut de siguranță, deopotrivă atunci când ești acasă, dar mai ales atunci când ești plecat în concediu.

economiile pe care le poți face pe termen lung prin controlul consumului de energie și apă din casă și pentru sistemul de irigație exterior.

contribuția la un mediu înconjurător mai sănătos adoptând și integrând dispozitive care reduc emisiile de carbon, așa cum este cazul și a energiei generate din panourile solare.

Și cu siguranță, în agitația din capitală, ți-ai imaginat că ai putea înlocui tumultul din București cu o oază de relaxare la câteva minute distanță de oraș, unde liniștea, împreună cu natură și tehnologie de ultima generație transformă o casă în casă smart home la care ai visat mereu.

Dar unde găsești combinația echilibrată între vegetație, grijă pentru mediul înconjurător și tehnologie, fără a face rabat de la confortul oferit de facilitățile pe care ți le oferă un oraș? Liziera de Lac este un complex inovator de case inteligente cu curte individuală situat în sud-estul Bucureștiului, la 15 minute distanță de stația de metrou Anghel Saligny și de zona comercială Pallady, într-un spațiu în care gradul de ocupare al spațiilor verzi este de 52%.

Pentru a oferi confort maxim proprietarilor, Liziera de Lac a reușit mixul optim de a conecta natură la oraș. Astfel, în intimitatea casei tale smart beneficiezi de toate facilitățile unei locuințe, având avantajul controlului remote asupra dispozitivelor smart cu care casele din complex sunt dotate și putând face economii în timp la consumul de energie.

De asemenea, în condițiile în care preocuparea față de mediul înconjurător este tot mai accentuată peste tot în lume, casă smart home îți permite să abordezi un stil de viață sustenabil, în acord cu natură și contribuind zi de zi, câte puțin, la sănătatea planetei.

