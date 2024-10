Berceanu: Pasajul de la Baneasa va fi deschis vineri, 27 noiembrie

Ministrul interimar al transporturilor si infrastructurii, Radu Berceanu, a anuntat miercuri ca Pasajul Baneasa din Capitala va fi deschis deschis circulatiei rutiere vineri, 27 noiembrie, informeaza NewsIn.

Proiectul, care are doua benzi pe sens si o lungime de 560 de metri, este finantat din bani de la buget si a costat aproximativ 13 milioane de euro. La realizarea pasajului lucreaza aproximativ 300 de muncitori.

Pasajul se afla in sectorul 1 din Bucuresti, la intersectia Bulevardului Aerogarii cu Bulevardul Ion Ionescu de la Brad si face parte din proiectul de fluidizare a traficului pe DN1.

Lucrarile la Pasajul Baneasa din Capitala au inceput in februarie-martie 2007, dar au fost sistate in luna decembrie a aceluiasi an. Lucrarile au fost reluate abia in aprilie 2009.



