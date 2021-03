Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cand e bine sa iti achizitionezi o locuinta.In primul rand, "Noua casa" are mai putini bani decat anul trecut, deci creditarea pe partea aceasta nu va mai fi asa de generoasa. In al doilea rand, peste tot se anunta ca se scumpesc casele, dar fiind an de criza (de abia acesta, nu cel de anul trecut), preturile vor scadea pentru ca nu va mai fi asa mare cerere.Daca nu este cerere, preturile vor incepe sa mearga in jos pentru ca dezvoltatorii vor sa vanda apartamentele. De asemenea, si bancile vor mai scadea dobanzile pentru ca semnalul a fost deja dat de BNR Legat din nou de anul de criza, asteapta sa vezi si ce se intampla cu compania pentru care lucrezi, sa nu risti sa iei creditul si apoi sa te vezi in imposibilitatea de a achita ratele.Mai mult, in prezent sunt multe proiecte imobiliare in dezvoltare, asteapta ca acestea sa fie terminate pana sa iei creditul si de abia apoi incepe sa cauti. Rabdarea de care dai dovada iti va fi rasplatita proportional. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Cardurile de criptomonede, valuta virtuala buna in toata lumeaCe bunuri nu pot fi executate silitCreditul de pandemie - banca nici nu trebuie sa te vada la fataCum trimiti bani rudelor si prietenilor de la ATM ...citeste mai departe despre " De ce nu trebuie sa te grabesti daca vrei sa cumperi o casa anul acesta? " pe Ziare.com