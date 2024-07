Militari Shopping Center: Chiriile au crescut in 2012

Veniturile nete ale companiei Atrium European Real Estate, provenite din inchirierea Militari Shopping Center, au crescut cu 4,7% in perioada ianuarie - septembrie 2012, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la nivelul de 5,5 milioane de euro.

Veniturile brute au crescut cu 5,3%, de la 5,2 milioane de euro la 5,4 milioane de euro, potrivit raportului financiar al investitorului austriac, scrie Mediafax.

In termeni comparabili, veniturile nete au scazut cu 3,5%, iar cele brute cu 3,3%, fiind singurul activ din cele 155 detinute de grupul austriac in regiune care a raportat o usoara scadere.

Valoarea de piata a Militari Shopping Center s-a redus usor fata de intervalul similar din 2011, de la 71,2 milioane de euro la 70,7 milioane de euro.

Gradul de ocupare se situa la 98%, fata de 99,1% la finele anului trecut, in timp ce randamentul parcului de retail este de 9,4%.

Atrium detine in Romania si doua terenuri pentru parcuri de retail, in judetele Arad si Constanta.

Atrium European Real Estate a achizitionat in 2004 prima faza a proiectului din Militari, dezvoltat de compania belgiana Liebrecht&wooD. Pentru extindere, finalizata in martie 2009, compania a anuntat ca a alocat 67 de milioane de euro. Parcul are o suprafata de 52.960 metri patrati.

La nivel de grup, veniturile nete din chirii au crescut cu 19,5%, de la 115 milioane de euro la 137 milioane de euro. Grupul detine 155 de proprietati finalizate in Europa, cu o valoare de piata de peste 2 miliarde de euro. Romania reprezinta 4,3% din totalul portofoliului.

Actionarul majoritar al Atrium European Real Estate este grupul de investitori israelieni Gazit Globe, care a preluat in 2008 compania, la acea data Meinl Land, si a redenumit-o. Grupul opereaza in mai multe state din regiune, respectiv in Romania, Cehia, Ungaria, Lituania, Polonia, Rusia, Slovacia, Turcia, Bulgaria, Georgia si Ucraina.

