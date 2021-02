Apartamente noi in Bucuresti: cum te asiguri ca faci investitia potrivita

Pretul apartamentului - bugetul de care dispui este in general un factor important

Inainte de a porni in cautarea unui apartament, este bine sa iti faci o lista, pe care sa notezi caracteristicile pe care ar trebui sa le bifeze locuinta ideala:Evident, se poate ca uneori sa fie necesar sa faci si compromisuri, insa trebuie sa te asiguri ca acestea nu depasesc avantajele locuintei. De exemplu, daca gasesti un apartament in bugetul tau, insa compartimentarea acestuia sau starea blocului lasa de dorit, va trebui sa te intrebi ce conteaza mai mult pentru tine.Prioritizeaza-ti lista de criterii in functie de nevoile tale si nu uita ca un apartament nou in Bucuresti reprezinta o investitie pe termen lung . Poate este de preferat uneori sa reanalizezi bugetul, atata timp cat reusesti sa obtii apartamentul la care visezi.De unde cumperi locuinta - apartament de la dezvoltator sau de la proprietarExista mai multe variante prin care iti poti gasi un apartament: citind anunturile de pe internet sau din ziare, luand legatura cu o agentie imobiliara sau cautand direct apartamente de la dezvoltatorii imobiliari din zona ta de interes.Inainte de a te decide ce varianta ai prefera sa iei in calcul, gandeste-te la ce inseamna sa cumperi apartamentul de la un proprietar deja existent versus sa inchei un contract cu un dezvoltator imobiliar:Multi dezvoltatori ofera si posibilitatea personalizarii apartamentului, din punct de vedere al finisajelor - usi interioare, parchet, vopsea, ceramica baie. Mutarea in apartament nu va depinde decat de finalizarea actelor, in cazul in care imobilul este deja dat in folosinta. De asemenea, vei avea si posibilitatea de a achita prin rate la dezvoltator.Zona in care se afla locuinta este un criteriu de achizitie foarte important, indiferent ca te gandesti la un apartament in care te vei muta sau unul pe care sa il inchiriezi. Bucurestiul este un oras mare si aglomerat, prin care uneori te deplasezi cu greu, daca locuiesti la periferie. De aceea, este bine sa te orientezi catre o zona relativ apropiata de centru si de facilitatile necesare unei vieti moderne - magazine, hypermarketuri, parcuri. Pe langa asta, o statie de metrou in zona se poate dovedi de nepretuit daca nu ai masina sau daca trebuie sa traversezi orasul la ore de varf.Apartamentele bine situate sunt de altfel si investitii mult mai valoroase pe termen lung, pentru ca majoritatea chiriasilor doresc sa se mute in zone accesibile, care sa le permita sa se deplaseze usor prin Bucuresti.