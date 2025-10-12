Investiție imobiliară sau investiție în acțiuni? Care este mai profitabilă pe termen lung

Autor: Advertorial
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 15:33
0 citiri
Investiție imobiliară sau investiție în acțiuni? Care este mai profitabilă pe termen lung
FOTO: canva.com

Când ai o sumă importantă de bani și vrei să o pui la treabă, ai două direcții populare: poți cumpăra proprietăți, pentru închiriere sau revânzare, sau poți investi în acțiuni, prin bursa locală sau internațională. Fiecare variantă are atât avantaje cât și riscuri.

Unii investitori aleg active fizice, precum investiția în apartamente 3 camere București, pentru că oferă stabilitate și control direct, în timp ce alții preferă piețele de capital pentru lichiditate, diversificare și expunere globală.

Ce presupune o investiție imobiliară?

Cumpărarea unui apartament presupune un proces destul de complicat, cu o etapă de selecție, urmată de amenajare, întreținere, chiriași, taxe, impozite și reevaluări periodice. Asta implică un angajament activ, pe termen lung, însă avantajul principal este venitul constant generat prin închiriere și posibilitatea de apreciere a valorii în timp.

Un apartament bine ales într-o zonă bună se poate închiria aproape constant, iar veniturile pot depăși 5–6% pe an, în funcție de prețul de achiziție și de gradul de ocupare. La aceste câștiguri se adaugă și eventualele creșteri de preț ale proprietății. Pe termen lung, dacă piața imobiliară e stabilă, investiția devine tot mai profitabilă.

Există, totuși, și cheltuieli recurente care trebuie incluse în calcule:

  • întreținere și reparații
  • impozit anual pe proprietate
  • perioade fără chiriași
  • comisioane către agenții sau platforme

Ce înseamnă investiția în acțiuni?

Investiția în acțiuni presupune cumpărarea de titluri de participare la companii listate. Le poți cumpăra prin intermediul unei platforme online, în lei sau valută, pe piețe locale sau internaționale. Acțiunile îți pot aduce venituri în două moduri: prin dividende (dacă firma distribuie profitul) și prin creșterea valorii titlurilor deținute.

Spre deosebire de imobiliare, investiția în acțiuni este mai ușor de diversificat. Poți cumpăra acțiuni în mai multe domenii și regiuni, cu sume mult mai mici decât cele necesare pentru o proprietate. De exemplu, cu 1000 de euro poți deține acțiuni la companii din domenii precum tehnologie, energie sau sănătate.

Avantajele principale ale acestui tip de investiție:

  • lichiditate crescută (poți vinde oricând)
  • diversificare facilă
  • randamente mai mari, în unele cazuri, față de chirii

Riscurile sunt însă mai mari și pot fi mai greu de controlat. Prețul unei acțiuni poate scădea abrupt, fără avertisment, în funcție de știri economice, politice sau greșeli ale companiei. Nu există garanții că un titlu va reveni la valoarea inițială, iar emoțiile pot influența deciziile în mod negativ.

Influențează timpul decizia pe care o iei?

Da. Pe termen scurt, acțiunile pot aduce randamente mai bune, dar cu o volatilitate mai mare. Dacă ai orizont de investiție de 1–3 ani și nu suporți ușor pierderi temporare, piața de capital poate părea imprevizibilă. În schimb, o proprietate bine poziționată poate genera un venit relativ constant și tangibil.

Pe termen lung (10–15 ani), statistica arată că portofoliile bine diversificate de acțiuni pot înregistra creșteri anuale medii între 7 și 10%, în funcție de strategia aleasă. Totuși, performanțele sunt mai mari în piețele dezvoltate și mai reduse în cele emergente. În paralel, un apartament achiziționat la un preț bun poate aduce un randament total similar, dacă includem atât chiria, cât și aprecierea valorii.

Exemplu de comparație simplificată:

apartament de 120.000 euro închiriat cu 600 euro/lună => 7200 euro/an => randament brut 6%

acțiuni în companii solide, cu creștere anuală medie de 8% => 120.000 x 1.08 = 129.600 după un an

La prima vedere, câștigul este comparabil, însă acțiunile pot avea ani cu -20% sau +25%, iar apartamentul, în general, oferă mai multă stabilitate.

Alte diferențe importante între cele două opțiuni

  • Controlul asupra investiției: în imobiliare ai control direct – poți decide chiria, tipul de chiriaș, momentul reparațiilor, nivelul de dotări etc. La bursă, ești dependent de deciziile conducerii firmei și de climatul economic general.
  • Taxarea: în România, câștigurile din chirii sunt impozitate cu o cotă fixă, după deducerea cheltuielilor standard. În cazul acțiunilor, impozitul pe câștigul de capital este de 10%, iar pentru dividende există reținere la sursă, în funcție de țară.
  • Accesibilitate: cu sume mici poți începe rapid investiții în acțiuni. În schimb, un apartament presupune costuri de achiziție mari, avans, taxe notariale, comisioane etc.
  • Lichiditate: vrei să vinzi? În cazul acțiunilor, vinzi instant la prețul pieței. La imobiliare, procesul poate dura luni, mai ales dacă vrei un preț apropiat de cel inițial.
  • Expunerea la inflație: ambele opțiuni pot funcționa ca protecție, în condițiile în care chiriile și prețurile activelor pot urca. Acțiunile companiilor mari pot include inflația în prețurile produselor și servicii, menținând profitabilitatea.

Ce profil de investitor ai?

Decizia nu ține doar de cifre. Contează și cum reacționezi la risc, cât timp vrei să blochezi banii, cât de activ vrei să fii și câtă experiență ai.

  • Dacă ești o persoană care preferă stabilitatea și să vezi direct pe ce se duc banii, imobiliarele sunt o variantă rezonabilă.
  • Dacă vrei diversificare și creșteri mai rapide, dar poți accepta volatilitate, portofoliile de acțiuni pot fi potrivite.

Cum a ajuns aurul la prețul incredibil de 4000 de dolari pe uncie și până unde poate crește. „E un cumul de factori, așa-numita furtună perfectă”
Cum a ajuns aurul la prețul incredibil de 4000 de dolari pe uncie și până unde poate crește. „E un cumul de factori, așa-numita furtună perfectă”
Cotațiile aurului au depășit 4000 de dolari pe uncie pentru prima dată în istorie, această premieră fiind un lucru important de subliniat având în vedere implicațiile pe care le...
Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
Încă o autostradă ar urma să lege regiunea Moldovei de restul țării. După A7 (Ploiești-Pașcani), care leagă Muntenia de Moldova, A13 (Sibiu-Bacău) este mult așteptată. De la Sibiu...
#imobiliare, #investitii, #investitii imobiliare , #Stiri Imobiliare

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cozi la Bursa Locurilor de Muncă. Economist: ”Dacă nu găsim repede niște multinaționale care să vină cu investiții, nu ieșim din impas”
  2. Țara în care salariul mediu este de peste 7.000 de euro caută muncitori. Condițiile în care poți obține un loc de muncă
  3. Calitățile pe care le urmăresc angajatorii în CV-uri. Diploma universitară își pierde din importanță
  4. Tot mai mulți muncitori străini aleg România pentru salarii mai bune și condiții stabile de muncă. Cât câștigă și în ce domeniu lucrează cei mai mulți
  5. O companie americană transferă zeci de muncitori din România către o firmă din India. Consultanții avertizează că ar putea fi o concediere mascată
  6. Andreea Dumitru (Hagag Development Europe) la The Real Estate Event: „Hagag are în acest moment în curs de execuție un număr de 728 de unități rezidențiale, în două proiecte destinate segmentului de piață”
  7. Ștefan Surcel (Cushman & Wakefield Echinox) la The Real Estate Event: „Complexitatea proiectelor noastre începe să devină din ce în ce mai ridicată pe zona de închiriere”
  8. Diana Tutelcă Staicu (The Decorators): „Clienții români încep să aprecieze designul multifuncțional, calitatea, produsele sustenabile, dar și să apeleze la serviciile unui designer de interior”
  9. Gabriel Biriș (Biriș Goran), la The Real Estate Event: „Piața de rezidențial este afectată de creșterea TVA”
  10. Michael Topolinski IV (InteRo Property Development) la The Real Estate Event: „Suntem concentrați pe a livra dezvoltări care să aducă valoare reală pieței și comunității”