Investiție imobiliară sau investiție în acțiuni? Care este mai profitabilă pe termen lung

Când ai o sumă importantă de bani și vrei să o pui la treabă, ai două direcții populare: poți cumpăra proprietăți, pentru închiriere sau revânzare, sau poți investi în acțiuni, prin bursa locală sau internațională. Fiecare variantă are atât avantaje cât și riscuri.

Unii investitori aleg active fizice, precum investiția în apartamente 3 camere București, pentru că oferă stabilitate și control direct, în timp ce alții preferă piețele de capital pentru lichiditate, diversificare și expunere globală.

Ce presupune o investiție imobiliară?

Cumpărarea unui apartament presupune un proces destul de complicat, cu o etapă de selecție, urmată de amenajare, întreținere, chiriași, taxe, impozite și reevaluări periodice. Asta implică un angajament activ, pe termen lung, însă avantajul principal este venitul constant generat prin închiriere și posibilitatea de apreciere a valorii în timp.

Un apartament bine ales într-o zonă bună se poate închiria aproape constant, iar veniturile pot depăși 5–6% pe an, în funcție de prețul de achiziție și de gradul de ocupare. La aceste câștiguri se adaugă și eventualele creșteri de preț ale proprietății. Pe termen lung, dacă piața imobiliară e stabilă, investiția devine tot mai profitabilă.

Există, totuși, și cheltuieli recurente care trebuie incluse în calcule:

întreținere și reparații

impozit anual pe proprietate

perioade fără chiriași

comisioane către agenții sau platforme

Ce înseamnă investiția în acțiuni?

Investiția în acțiuni presupune cumpărarea de titluri de participare la companii listate. Le poți cumpăra prin intermediul unei platforme online, în lei sau valută, pe piețe locale sau internaționale. Acțiunile îți pot aduce venituri în două moduri: prin dividende (dacă firma distribuie profitul) și prin creșterea valorii titlurilor deținute.

Spre deosebire de imobiliare, investiția în acțiuni este mai ușor de diversificat. Poți cumpăra acțiuni în mai multe domenii și regiuni, cu sume mult mai mici decât cele necesare pentru o proprietate. De exemplu, cu 1000 de euro poți deține acțiuni la companii din domenii precum tehnologie, energie sau sănătate.

Avantajele principale ale acestui tip de investiție:

lichiditate crescută (poți vinde oricând)

diversificare facilă

randamente mai mari, în unele cazuri, față de chirii

Riscurile sunt însă mai mari și pot fi mai greu de controlat. Prețul unei acțiuni poate scădea abrupt, fără avertisment, în funcție de știri economice, politice sau greșeli ale companiei. Nu există garanții că un titlu va reveni la valoarea inițială, iar emoțiile pot influența deciziile în mod negativ.

Influențează timpul decizia pe care o iei?

Da. Pe termen scurt, acțiunile pot aduce randamente mai bune, dar cu o volatilitate mai mare. Dacă ai orizont de investiție de 1–3 ani și nu suporți ușor pierderi temporare, piața de capital poate părea imprevizibilă. În schimb, o proprietate bine poziționată poate genera un venit relativ constant și tangibil.

Pe termen lung (10–15 ani), statistica arată că portofoliile bine diversificate de acțiuni pot înregistra creșteri anuale medii între 7 și 10%, în funcție de strategia aleasă. Totuși, performanțele sunt mai mari în piețele dezvoltate și mai reduse în cele emergente. În paralel, un apartament achiziționat la un preț bun poate aduce un randament total similar, dacă includem atât chiria, cât și aprecierea valorii.

Exemplu de comparație simplificată:

apartament de 120.000 euro închiriat cu 600 euro/lună => 7200 euro/an => randament brut 6%

acțiuni în companii solide, cu creștere anuală medie de 8% => 120.000 x 1.08 = 129.600 după un an

La prima vedere, câștigul este comparabil, însă acțiunile pot avea ani cu -20% sau +25%, iar apartamentul, în general, oferă mai multă stabilitate.

Alte diferențe importante între cele două opțiuni

Controlul asupra investiției: în imobiliare ai control direct – poți decide chiria, tipul de chiriaș, momentul reparațiilor, nivelul de dotări etc. La bursă, ești dependent de deciziile conducerii firmei și de climatul economic general.

în imobiliare ai control direct – poți decide chiria, tipul de chiriaș, momentul reparațiilor, nivelul de dotări etc. La bursă, ești dependent de deciziile conducerii firmei și de climatul economic general. Taxarea: în România, câștigurile din chirii sunt impozitate cu o cotă fixă, după deducerea cheltuielilor standard. În cazul acțiunilor, impozitul pe câștigul de capital este de 10%, iar pentru dividende există reținere la sursă, în funcție de țară.

în România, câștigurile din chirii sunt impozitate cu o cotă fixă, după deducerea cheltuielilor standard. În cazul acțiunilor, impozitul pe câștigul de capital este de 10%, iar pentru dividende există reținere la sursă, în funcție de țară. Accesibilitate: cu sume mici poți începe rapid investiții în acțiuni. În schimb, un apartament presupune costuri de achiziție mari, avans, taxe notariale, comisioane etc.

cu sume mici poți începe rapid investiții în acțiuni. În schimb, un apartament presupune costuri de achiziție mari, avans, taxe notariale, comisioane etc. Lichiditate: vrei să vinzi? În cazul acțiunilor, vinzi instant la prețul pieței. La imobiliare, procesul poate dura luni, mai ales dacă vrei un preț apropiat de cel inițial.

vrei să vinzi? În cazul acțiunilor, vinzi instant la prețul pieței. La imobiliare, procesul poate dura luni, mai ales dacă vrei un preț apropiat de cel inițial. Expunerea la inflație: ambele opțiuni pot funcționa ca protecție, în condițiile în care chiriile și prețurile activelor pot urca. Acțiunile companiilor mari pot include inflația în prețurile produselor și servicii, menținând profitabilitatea.

Ce profil de investitor ai?

Decizia nu ține doar de cifre. Contează și cum reacționezi la risc, cât timp vrei să blochezi banii, cât de activ vrei să fii și câtă experiență ai.

Dacă ești o persoană care preferă stabilitatea și să vezi direct pe ce se duc banii, imobiliarele sunt o variantă rezonabilă.

Dacă vrei diversificare și creșteri mai rapide, dar poți accepta volatilitate, portofoliile de acțiuni pot fi potrivite.

