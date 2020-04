Colliers International: O depreciere a leului cu 10% va ridica, substantial, costul inchirierii unei proprietati

"Evolutia monedei nationale nu este atat de pesimista in Romania, unde leul a scazut cu doar 1,3% in raport cu euro in perioada dintre mijlocul lunii februarie si finalul lunii martie. Asta nu inseamna mult pentru chirii acum, dar situatia trebuie pusa intr-un context mai larg, moneda romaneasca scazand constant in ultimii cinci ani, in timp ce alte monede regionale au fost mai putin dinamice. Fata de acum cinci ani, leul s-a devalorizat cu 9%, prin comparatie cu 11% in cazul PLN si 17% in cazul HUF, ultimele doua marcand mare parte din depreciere in 2020. Intr-un asemenea scenariu extrem de depreciere de 10% a leului fata de euro, costurile imobiliare ar creste cu echivalentul a 25 de euro pe metru patrat pe an la valoarea actuala a cursului, ceea ce ar insemna o crestere semnificativa mai ales in contextul actual. In teorie, acest cost ar trebui acoperit doar de catre chirias, dar circumstantele extraordinare din piata inseamna ca proprietarii, in special din zonele de retail si birouri, nu sunt intr-o pozitie dominanta pentru a putea negocia", explica Silviu Pop, head of research la Colliers International.Analistii considera ca o provocare pentru jucatorii din segmentul comercial al pietei de imobiliare din Europa Centrala si de Est este plata chiriilor si taxelor de servicii in raport cu euro."In toamna anului trecut, Fondul Monetar International aprecia ca, avand in vedere fundamentele macroeconomice, leul romanesc avea loc pentru o depreciere de pana la aproximativ 10%. Asadar, desi pare ca directia pentru leu este de depreciere, aprecierile FMI fac parte din cea mai pesimista ipoteza. Merita notat ca principalul scenariu indica o scadere mult mai mica, sondajele realizate de CFA Society Romania in randul analistilor financiari din tara indicand un raport mediu de 4,94 lei pentru un euro intr-un orizont de 12 luni. Pandemia de COVID-19 este asteptata sa provoace efecte negative in diverse sectoare economice la nivel global, inclusiv in real estate. O provocare speciala cu care se confrunta jucatorii din segmentul comercial al pietei de imobiliare din Europa Centrala si de Est este plata chiriilor si taxelor de servicii in raport cu euro, ceea ce ar putea duce la dificultati. Situatia este delicata in special pentru Cehia (coroana ceha - CZK), Polonia (zlotul polonez - PLN) si Ungaria (forintul maghiar - HUF), unde monedele nationale au scazut in raport cu euro cu procente cuprinse intre 7% si 10%", se mentioneaza in analiza Colliers International.In acest context, specialistii sunt de parere ca proprietarii ar putea lua in considerare scutiri pe termen scurt la plata chiriilor sau inclusiv devansarea lunilor gratuite de chirie pe care le ofera de obicei la finalul perioadei contractuale. In acelasi timp, chiriasii ar putea sa extinda durata contractului de inchiriere cel putin pentru a acoperi perioada compromisa.Colliers International Group Inc. (NASDAQ: CIGI) (TSX: CIGI), unul dintre liderii globali in domeniul consultantei imobiliare si al managementului investitiilor, deruleaza operatiuni in 68 de tari si are peste 15.000 de specialisti in consultanta si servicii.La nivelul anului 2019, veniturile corporate ale companiei au fost de peste trei miliarde de dolari (3,5 miliarde de dolari, inclusiv afiliatii), cu active gestionate de 33 miliarde de dolari.