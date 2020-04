Piata imobiliara se afla intr-o continua dezvoltare in tara noastra, ceea ce inseamna ca in ultimii ani a crescut considerabil cererea pentru mai multe servicii.Regulile sunt stricte, iar intabularea e una dintre cele mai importante, capitol la care intervine EuroSurvey. Cei care apeleaza la intabulare casa prin eurosurvey se vor bucura de mai multe avantaje importante, asa ca iata cateva dintre ele.Totusi, ce reprezinta acesti termeni? In primul rand, cadastrul reprezinta un ansamblu de proceduri prin care sunt identificate, masurate, descrise si identificate diferite imobile, de la apartamente si case pana la terenuri.Acestea sunt inscrise in documente cadastrale si reprezentate prin harti si planuri de specialitate. Cartea Funciara este carea care cuprinde orice informatie care face referire la o astfel de proprietate si poate fi vazuta ca o baza de date completa.E bine de stiut si faptul ca intabularea si cadastrul sunt operatiuni care nu pot fi facute separat, iar toate documentele sunt inscrise automat in Cartea Funciara.Cu o bogata experienta in domeniu, cei de la EuroSurvey prezinta care sunt cateva dintre cele mai comune situatii in care e nevoie de serviciile oferite, alaturi de intabularea casei.Pentru inceput e nevoie atunci cand se fac pregatirile pentru orice tip de proiect imobiliar, dar si atunci cand documentatia cadastrala nu este inscrisa in cartea funciara sau atunci cand aceasta nu mai este la curent cu legislatia actuala.Serviciile oferite sunt necesare si atunci cand exista suprapunere cu cel putin un vecin, dar si in cazul in care se doreste ipotecarea sau instrainarea unui imobil, adica a unui apartament, a oricarui tip de constructie, teren, etc.Fiecare constructie edificata trebuie inscrisa in Cartea Funciara, insa nevoile continua si cu dezmebrarea sau alipirea unuia sau mai multor imobile.Sa nu uitam de cazurile in care e nevoie de instituirea unei servituti de trecere, dar si cand imobilul se repozitioneaza atat timp cat nu i se modifica forma ori suprafata.In acelasi timp, institutiile bancare pot solicita relevee interioare in cazul in care acestea nu au fost intocmite in cadrul documentatiei anterioare.Datorita experientei vaste dobandite de-a lungul anilor in care s-au implicat in nenumarate proiecte, specialistii EuroSurvey se pot ocupa astazi atat de cadastru rezidential, cat si de cel pentru dezvoltari imobiliare sau pentru terenuri.Asadar, nimeni nu mai are grija primei inregistrari in sistemul integrat de cadastru si nici a apartamentarii constructiilor ori a actualizarii documentatiilor existente.Bineinteles, sunt comune cazurile in care pot fi aduse fel si fel de modificari asupra unui proiect, caz in care intervine EuroSurvey pentru simplificarea procedurilor.La acest capitol amintim de actualizarea limitelor de proprietate, suprafetelor unui imobil, a categoriei de folosinta, destinatiei si nu numai.Asadar, fie ca esti interesat de intabulare casa prin EuroSurvey fie de oricare alt serviciu, poti gasi totul direct in acelasi loc chiar si daca esti interesat de sistari carti funciare colective, dezmembrari, alipiri sau obtinerea a diferite avize, de la PUD si PUZ pana la PUG.Acesta e un domeniu in care experienta face diferenta pentru ca nu e loc de greseala. Cea mai mica neatentie poate avea urmari grave si nimeni nu isi doreste sa se complice.Iata care sunt si documentele care se predau clientilor odata ce sunt incheiate procedurile, incepand cu apartamentele: incheierea de intabulare in Cartea Funciara si extrasul acesteia pentru informare alaturi de relevee.Daca vorbim de terenuri, pe langa incheierea intabularii, relevee si extrasul Cartii Funciare se ofera si un plan de amplasament si delimitare a imobilului.Costurile sunt minime la EuroSurvey in raport cu beneficiile aduse de specialisti. De asemenea, serviciile sunt disponibile in Bucuresti, astfel ca toti cei care isi doresc performante maxime, dar la costuri minime stiu care e locul potrivit.Bineinteles, e mai usor sa se puna in practica orice procedura si sa fie atinse cele mai mari performante atunci cand avem aproape echipa potrivita.Nu in ultimul rand, organizarea este cat de buna se poate, iar acest lucru se poate observa din rapiditatea cu care sunt efectuate toate procedurile necesare, motiv pentru care nimeni nu va pierde timpul cand ajunge la EuroSurvey.