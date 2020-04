Imopont - proprietati imobiliare executate silit, scoase la licitatie online

Exista mai multe genuri de proprietati care sunt scoase la licitatie. Vorbim despre proprietati obisnuite vandute direct de proprietarii care vor o tranzactie rapida, de locuinte recumparate de banci in urma unei executii silite si despre proprietati executate silit dupa ce proprietarii nu au mai putut sa isi plateasca ratele.Practic, proprietarii de locuinte aleg sa apeleze la licitatii online pentru a-si vinde locuintele cat mai repede pentru un pret cat mai bun.La randul lor, cumparatorii sunt interesati de astfel de licitatii pentru a gasi locuinte la preturi cat mai mici. In acest sens, cele mai cautate sunt proprietatile executate silit care ajung sa fie scoase la licitatie online, la preturi cu peste 20% mai mici.Esential in cadrul acestor licitatii online este modul in care sunt prezentate proprietatile si cat de usor decurg acestea multumita platformei online. Un exemplu in acest sens este Imopont, o platforma usor de utilizat, care reuneste diverse tipuri de proprietati aflate in executare silita.Preturile mici, diversitatea de proprietati si modul transparent in care decurge inscrierea la licitatie fac din Imopont una dintre cele mai dinamice agentii imobiliare de pe piata.Principalul dezavantaj al proprietatilor executate silit si scoase la licitatie este ca potentialul clien nu are posibilitatea de a le vedea, pentru a sti exact pe ce da banii.Imopont pune insa la dispozitia clientilor o descriere detaliata a tuturor locuintelor scoase la licitatie, insotita de imagini sugestive din exteriorul si interiorul proprietatilor respective.Pe platforma Imopont puteti gasi, scoase la licitatie in urma executarii silite, case, apartamente, terenuri constructii, terenuri agricole, spatii comerciale si spatii industriale.Pentru a licita pentru una dintre proprietatile de pe Imopont trebuie sa te inregistrezi pe site, iar odata ce detii un cont pe site vei putea fi permanent la curent cu noutatile, fiind notificat atunci cand apar noi locuinte sau spatii comerciale.Atunci cand descoperi pe Imopont o proprietate de care esti interesat, poti trimite oferta ta de pret, plecand de la pretul de referinta care indica valoarea proprietatii dupa care sa te ghidezi.Urmeaza sa fi contactat de un reprezentant al Imopont pentru a confirma oferta de pret si, dupa ce te vei decide asupra ofertei finale de pret, vei fi directionat catre executor/lichidator pentru a indeplini formalitatile necesare aferente participarii la licitatie.