Targ de apartamente - Condominium 2007

Piata imobiliara a dezvoltat o sub-diviziune extrem de activa in ultima perioada - dezvoltarea de ansambluri rezidentiale. In acest context, companiile Pro Active Business Communication si Plus Media organizeaza in perioada 15-18 Februarie 2007, la World Trade Plaza, prima editie a Targului de Apartamente Condominium."Dezvoltarea exploziva a pietei imobiliare romanesti de apartamente noi si complexe rezidentiale de tip condominium, precum si interesul constant manifestat de investitorii romani si straini pentru acest domeniu, ne-a determinat sa initiem primul targ specializat de profil", spun chiar organizatorii, citati de www.SMARTfinancial.ro.

Conceptul evenimentului isi propune sa reuneasca firme ce-si desfasoara activitatea in domeniul imobiliar, al constructiilor, precum si din domeniul financiar-bancar, asigurarilor de locuinte si amenajarii acestora. Targul de Apartamente Condominium 2007 reprezinta o posibilitate de promovare si prezentare a serviciilor si produselor imobiliare si financiare publicului interesat de a-si achizitiona o locuinta noua.

Evenimentul va cuprinde si o sectiune de conferinte de business pe profil, care isi propune sa reuneasca developerii, agentiile imobiliare, institutiile financiare, furnizorii de echipamente si accesorii adecvate utilarii apartamentelor, cu scopul gasirii de solutii comune de colaborare.

