Primele 500 de apartamente din proiectul West Park, livrate in 2008

Primele 500 de apartamente dezvoltate in proiectul rezidential West Park din cartierul Militari, de compania Rom-Canada Group, Ltd., vor fi livrate la inceputul anului viitor, anunta un comunicat al companiei imobiliare Regatta.

Compania Rom-Canada Group, membra a consortiului BSG Investments & B.S.R. Europe Ltd., care dezvolta West Park, anunta finalizarea primei etape de vanzare a proiectului si pregatirea lansarii pe piata a celei de-a doua etape de vanzare. Conform unui comunicat al companiei, primele apartamente vor fi livrate proprietarilor in primavara anului 2008, proiectul fiind planificat sa se incheie in anul 2010.

West Park este cel mai mare proiect rezidential din vestul Capitalei, care va cuprinde 19 cladiri de locuinte cu 8 si 10 etaje, precum si facilitati ce satisfac un stil de viata contemporan: piscina, mini-market, gradinita, sala de fitnes, parc. West Park totalizeaza 125,000 mp de spatiu construit si primele apartamente vor fi livrate proprietarilor in primavara anului 2008. Proiectul consta in trei faze de executie si reprezinta o optiune pentru clasa de mijloc din Romania, respectand cele mai exigente standarde de proiectare si constructie a locuintelor. Investitorii care dezvolta acest proiect construiesc in prezent peste 15,000 de apartamente in Europa Centrala si de Est si intentioneaza sa creasca investitiile pe piata din Romania.

"La noua luni de la lansarea proiectului pe piata si la un an si jumatate distanta de predarea primelor apartamente, West Park ne confirma estimarile in ceea ce priveste cererea pentru locuinte adresate unui segment interesat in calitate la un pret rezonabil. Tinerii la inceputul vietii de familie se afla printre preocuparile noastre majore in dezvoltarea produsului, deoarece ne vom concentra in continuare pe satisfacerea nevoilor lor calitativ-functional-locative cat si prin intimpinarea lor cu oferte de finantare rezonabile," a declarat domnul Moshe Agavi, Managing Director Dakona Properties.

Regatta a fost agentia care s-a ocupat exclusiv de prima etapa de vanzari a proiectului, ramanand pe lista furnizorilor favoriti pentru dezvoltarile viitoare.

"Compania Regatta, ca promotor exclusiv al proiectului, a batut recordul de vanzare a apartamentelor din West Park. Plasarea echipei de vanzare Regatta chiar la fata locului, pregatirea lor pe vanzarea de proiecte, tenacitatea - au fost numai cateva dintre elementele care au decis soarta West Park, cel mai vizibil proiect rezidential din Romania. Toata lumea vroia sa afle noutatile de la West Park, fie clienti sau mass media," a declarat Anca Bostan, coordonator de proiect din cadrul departamentului de vanzari rezidentiale al Regatta.

Partenerul exclusiv pentru urmatoarea faza a proiectului va fi anuntat in scurt timp, odata cu strategia specifica de abordare a pietei. Strategia pe care consortiul BSG Investments & B.S.R. Europe Ltd. o aplica proiectelor sale este de innoire completa a intregii echipe de colaboratori si pe alocuri chiar a proiectului, indiferent de succesul avut cu initiatorii proiectului.

B.S.R. Europe Ltd este o companie infiintata acum 40 de ani, dezvoltand proiecte imobiliare in Europa, Statele Unite ale Americii si Israel. Compania a dezvoltat proiecte imobiliare care insumeaza o surafata de 1.58 milioane de metri patrati, fiind prezenta in 8 tari din Europa Centrala si de Est. Compania are in curs de dezvoltare 9,100 de unitati locative, din care 1,500 au fost deja contractate.

BSG Investments este un investitor cu 25 de ani de practica, fiind prezent in domeniul imobiliar, in sectorul extractiei de minereuri naturale, dar si pe pietele de capital. Cifra de afaceri totala a grupului este de 3,5 miliarde de dolari.

