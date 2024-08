Cum ne alegem locuinta

Care sunt criteriile pe care le aveti in vedere la achizitia unei locuinte? Pretul, locatia, stadiul constructiei, reputatia dezvoltatorului sunt doar cativa dintre factorii luati in calcul la cumpararea unei case, insa pot constitui tot atatea capcane la care cumparatorii trebuie sa fie atenti.

"Pretul este de multe ori hotarator in alegerea unei locuinte, insa o scadere de pret spectaculoasa ar trebui atent analizata, aceasta putand fi un indiciu despre situatia-limita in care se afla dezvoltatorul. De multe ori ofertele-capcana vin din partea unor dezvoltatori mici, firme sau persoane fizice, ramasi descoperiti in fata problemelor cu care se confrunta piata.



Presati de banci, acestia sunt dispusi sa vanda la preturi foarte scazute, pentru a putea achita ratele aferente creditelor contractate. Astfel, exista riscul falimentului sau al abandonarii proiectului, clientul fiind de multe ori in situatia de a actiona in justitie pentru recuperarea banilor", atentioneaza Nimrod Zvik, director marketing Be Igloo.



Pe de alta parte, renumele si portofoliul dezvoltatorului reprezinta o garantie pentru potentialul cumparator, eliminand multe dintre indolielile prezente in momentul achizitiei unui apartament.



"Un dezvoltator cu experienta ofera clientilor un standard ridicat al constructiei si materialelor folosite, precum si siguranta ca va livra la termen proiectul", considera Avi Shloush, general manager Doamna Ghica Plaza.



Consultantii ne sfatuiesc sa verificam chiar si portofoliul international al dezvoltatorului.



"Putem afla astfel daca respectiva companie a terminat proiectele la timp, daca au existat probleme legate de constructie sau de calitatea cladirii. De asemenea, cu cat dezvoltatorul este un jucator mai important in piata, cu atat nu-si va permite sa faca nici un fel de greseala, pentru ca are o imagine care trebuie sa ramana intacta, in vederea unor dezvoltari ulterioare", considera Asher Lax, Sales & Marketing Manager Adama.



La fel de important este modul in care firma dezvoltatoare isi alege colaboratorii, considera Valentin Tanase, vicepresedinte Platinum Grup.

"Calitatea serviciilor prestate de firma de arhitectura, de compania de constructii pentru strucura si finisaje, compania de vanzari,banca finantatoare sunt lucruri care vor influenta direct clientul final".



Locuinte pe hartie



Chiar daca preturile in stadiul de proiect sunt mai mici si reprezinta o investitie atractiva, oamenii au devenit extrem de reticenti la acest gen de achizitie, pentru ca au vazut destule proiecte neterminate la timp sau neterminate vreodata.



"Perioada optima pentru selectarea apartamentului depinde de preferintele fiecarui client, dar majoritatea doresc sa aleaga un apartament la rosu. Aceasta varianta le ofera posibilitatea sa-l finiseze dupa stilul personal. In schimb, cel mai avantajos moment din punct de vedere financiar este stadiul de proiect, cand dezvoltatorul ofera preturi mult mai mici comparativ cu cele predate "la cheie", sustine Avi Shloush.



Un alt aspect important este timpul de la incheierea contractului pana la predarea locuintei. Un proiect deja finalizat este o garantie ca proprietarul se poate muta imediat in noua locuinta si ca nu va fi nevoit sa locuiasca intr-un santier, pentru o perioada de cele mai multe ori greu de estimat.



"Un apartament finisat complet este o decizie comoda, dar mai scumpa. Evident, varianta la rosu este cea mai ieftina, dar ea implica un efort considerabil din partea utilizatorului final, care, desi va avea cheltuieli mai mici, nu le va putea contoriza per total", mai arata Asher Lax.



Locatia, factor decisiv



"Locatia reprezinta un factor important de decizie, principala selectie in cautarea unei locuinte fiind bazata pe acest fapt. Se doreste o distanta cat mai redusa intre locul de munca, scoala, membrii ai familiei si domiciliul ales, astfel incat sa fie eliminata pe cat posibil problema traficului", adauga Avi Shloush.



Zgomotul si aglomeratia din jurul arterelor principale sunt de cele mai multe ori o problema. Pe de alta parte, insa, nevoia de acces facil la mijloacele de transport in comun face ca apartamentele situate pe o strada care in circa 150-200 de metri intersecteaza o artera principala, cu mijloace de transport, sa fie foarte solicitate.



Pe langa toate acestea, oricat de atractiv ni s-ar parea un proiect, ar trebui sa ne gandim daca le place si altora, pentru a nu ne trezi ca locuim intr-un ansamblu de 5.000 de locuinte noi impreuna cu doar alte 20 de familii, moment in care bransarile devin o problema, iar consumul de caldura se imparte la 20 in loc de 5.000.

