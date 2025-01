Apartament de doua milioane de euro, in Primaverii

Un apartament de 500 de metri patrati, amplasat in zona Primaverii din capitala, a fost achizitionat de un cetatean strain cu doua milioane de euro, aceasta fiind un record pe segmentul locuintelor de lux, a declarat managerul de vanzari la compania de consultanta imobiliara Eurisko, Ionut Bordei."In Romania incepe sa nu mai conteze locatia, ci calitatea apartamentelor, aspect care a primat in achizitionarea acestui apartament", a explicat Bordei, invitat la The Money Channel.

Astfel de imobile nu se vand pe o piata deschisa, pretul de patru mii de euro pe metru patrat fiind accesibil doar pentru cei care castiga foarte bine, a adaugat el.

Spatiile rezidentaile de lux ofera o locatie exceptionala, aproape de centru, de lacuri sau de zone verzi, dar si finisaje de calitate si suprafete generoase. Astfel de locuinte beneficiaza de parcare subterana, servicii de administrare a cladirii, servicii de securitate, centre de fitness, piscine si multe alte facilitati.

Oferta de apartamente de lux, cu spatii si terase largi, in Bucuresti este in crestere, potrivit specialistilor imobiliari.

Recent, compania imobiliara DTZ Echinox a anuntat lansarea pe piata a unui apartament de lux in zona Aviatorilor din capitala, cu o suprafata de 300 de metri patrati, amplasat la etajul trei al unei cladiri de apartamente, cu doua terase dintre care una, de 212 metri patrati, la nivelul al treilea si o a doua, de 270 de metri patrati, la nivelul al patrulea al cladirii.

Compania imobiliara Eurisko este activa pe piata din 1997 si are in prezent circa 60 de consultanti la nivel national, iar DTZ Echinox este din noiembrie 2002 reprezentanta locala a companiei internationale imobiliare DTZ.

Agentia NewsIn

