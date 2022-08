Complexe rezidențiale scoase la vânzare, în palmaresul de oferte de la Gaminvest

Ne plangem de aglomeratia urbana si totusi nu fugim neaparat de ea. Cel putin tinerii sunt atrasi de ideea de a cumpara un imobil si de a locui in inima orasului. Ce-i drept, acum fata de anii trecuti, au ceva mai multe oferte si mai diversificate optiuni privind zona de locuit.

Stiati ca unu din patru romani declara ca are ca scop principal sa isi achizitioneze o locuinta? Fie ca vorbim de locuinte din complexe rezidentiale, fie de case. Una din marile probleme este insa legata de buget.

Cei care au de gand sa isi cumpere o locuinta au interes in mod deosebit sa caute imobile noi. Multi dintre acestia au de partea lor finantarea bancara. De asemenea, una din marile tendinte la ora actuala se refera la preferinta de a locui undeva in inima naturii sau cel putin sa fie vecini cu parcuri generoase cu spatiile verzi.

Gaminvest vine cu solutii

Agentia Gaminvest, cu pagina oficiala gaminvest.ro, pune la dispozitia publicului interesat o generoasa lista de optiuni privind imobilele din cartierele rezidentiale. Palmaresul este unul foarte bogat si cuprinde imobile noi, din unele dintre cele mai bine cotate cartiere din Oradea. De specificat de asemenea ca agentia in cauza practica si regula exclusivitatii si anume ofera clientilor sai dreptul la exclusivitate cand un nou imobil este listat.

Echipa de aici este de mare ajutor celor interesati sa cumpere sau sa inchirieze ori sa vanda un imobil. Ofera servicii complete si complexe. Consiliaza, analizeaza piata si va ajuta implicit sa setati un pret corect, indiferent ca vorbim de cerere sau de oferta imobiliara. De asemenea, fiti siguri ca va promoveaza anuntul astfel incat potentialii clienti sa fie usor de gasit.

Tendinte

Sunt preferate imobilele finalizate sau cel putin cele care se afla la un pas de finalizare. Asta pentru ca exista neincrederea finalizarii lor, a stagnarii proiectelor sau a datelor tot mai amanate pana la predare. Sunt preferate de asemenea locuintele parte din ansambluri rezidentiale. Extrem de importante sunt si facilitatile oferite de ansamblurile in cauza.

Nu sunt de neglijat facilitatile, acestea vor face diferenta si in privinta pretului. In tot mai multe cazuri dezvoltatorii de imobiliare includ in proiecte spatii verzi, zone de relaxare, unde colocatarii sa isi petreaca timpul liber. Alte facilitati de interes pot fi cele legate de centre spa, statii de incarcare a masinilor electrice, locuri de joaca etc.

Nu este insa de omis nici ceea ce tine de infrastructura. Una din strategiile dezvoltatorilor imobiliari este de a ridica ansambluri marete la iesirea dintr-un centru urban, cumva zone mai ferite de agitatia traficului. Intentioneaza astfel sa dezvolte noi cariere, insa infrastructura, caile de acces lasa de dorit uneori.

Pentru cei in cautarea unei solutii imobiliare Gaminvest este agentia pe care sa va bazati. Ofertele curente de imobile din complexe rezidentiale o veti gasi disponibila si in pagina oficiala.

Contact:

str. Cuza Voda, nr. 28, ap 16, CP 410021, Oradea

+4 0359 481 084

contact@gaminvest.ro

