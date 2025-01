Investitorii in imobiliare ar trebui sa se fereasca de Bulgaria

Investitorii imobiliari straini ar trebui sa fie foarte precauti in legatura cu piata bulgara, pe fondul colapsului acestei piete si a inaspririi competitiei in sectorul inchirierilor, perpective mult mai favorabile avand Franta sau Polonia, conform unui raport citat joi de Reuters.Veniturile anuale pe piata imobiliara din Bulgaria au scazut pana la nivelul de 44%, comparabil cu cel de 104% atins in urma cu trei luni, a relatat raportul trimestrial al firmei de investitii imobiliare Assetz.

Cresterea anuala a preturilor pentru case a scazut la valoarea de la 36% la 17,8%, iar oferta depaseste cererea. Totodata, investitiile au suprasaturat piata si au generat o concurenta acerba pe piata inchirierilor imobiliare.

Directorul companiei Assetz, Stuart Law, a declarat ca "momentan piata externa este mult mai atractiva, Bulgaria este confruntata cu o perioada de reasezare a pietei care vine dupa momentul initial in care s-au realizat investitii externe enorme".

Oferta care depaseste cererea pe piata inchirierilor imobiliare afecteaza grav acest sector, deja influentat de anumite informatii referitoare la unele agentii imobiliare locale care au inselat clientii.

Cele mai importante profituri pot fi obtinute pe piata imobiliara franceza, in timp ce proprietatile din Polonia au inregistrat performante notabile in decursul anului precedent. Piata franceza a inchirierilor s-a dovedit a fi constanta, oferind castiguri de 9,1%, investitorii pe piata imobiliara franceza beneficiind de o majorare a veniturilor anuale de 62%.

In cazul Poloniei, preturile scazute ale imobilelor, creditele atractive si castigurile din investitii de 20% in cursul anului precedent - generate de aderarea la Uniunea Europeana si introducerea liniilor de transport aerian la cost scazut in toate orasele importante - au crescut interesul investitorilor straini.

NewsIn

Ads