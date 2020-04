Activitatea imobiliara a scazut cu circa 75% in martie, in Bucuresti

Pentru a putea aprecia cat mai corect care era situatia agentilor imobiliari inainte de criza generata de pandemia COVID-19, precum si care sunt nevoile acestora, portalul Romanian.Realestate, detinut de Freedom Group, a derulat recent o cercetare de piata pe un esantion relevant statistic, care a aratat faptul caDe asemenea, 7% dintre respondenti genereaza in mod normal comisioane brute de peste 100.000 euro anual, cu o scadere estimata de peste 50% in 2020, daca masurile luate prin instaurarea starii de urgenta se vor prelungi pentru cateva luni."Piata tranzactionarilor rezidentiale este in prezent cvasi inghetata, iar singurele proiecte de tranzactionare in derulare sunt cele care incepusera inainte de declansarea acestei crize. Agentii imobiliari, care si pana acum se confruntau cu problema discrepantei dintre venituri si volumul de munca, vor avea destul de mult de suferit, daca aceasta situatie se va prelungi dincolo de iunie.In prezent, pe piata rezidentiala au inceput deja sa apara speculatorii de oportunitati, dar deocamdata acest fenomen este abia la inceput si nu a prins avant, deoarece oamenii nu sunt dispusi sa scada din preturile imobilelor. Estimez ca, in urmatoarele trei luni, vom asista la o diminuare probabila mai ales a numarului de tranzactii, intr-o masura mai mare decat a preturilor", a declarat Octavian Badescu, fondatorul Freedom Group.Potrivit concluziilor acestui studiu, aproape 70% dintre agenti isi aduc clientii prin recomandari si din oportunitati venite din diferite surse si doar 35% lucreaza si in "piata rece", adica prin abordare directa, fara vreun alt sprijin.In general, serviciile agentilor imobiliari sunt bine percepute, peste o treime dintre cei chestionati in cadrul cercetarii considerand ca majoritatea clientilor i-ar recomanda mai departe.Doar 20% sunt de parere ca nu ar putea obtine mai mult de 10 recomandari. Totusi, in ciuda imaginii bune pe care o au agentii, rezulta ca 42% dintre acestia au identificat printre principalele nevoi necesitatea garantiei incasarii comisionului."Procentul mare de agenti imobiliari care au temerea ca nu isi vor primi banii arata existenta unei probleme de etica la nivelul pietei locale. Clientii sunt insuficient educati in ceea ce priveste tranzactionarea imobiliara si de aici rezulta lipsa de incredere a agentilor. Acest sentiment vine de cele mai multe ori din experientele prin care au trecut. Astfel ca, in mod paradoxal, desi sunt bine vazuti de catre clientii proprii, veniti pin recomandari, si intermediaza un volum mare de tranzactii, aproape 60% fiind implicati in vanzarea unui numar mai mare de 15 imobile anual, agentii traiesc cu frica de a nu-si lua comisioanele de la clienti. Un alt neajuns este valoarea relativ mica a proprietatilor, circa 50% avand preturi sub 100.000 euro, si doar aproximativ 15% fiind tranzactionate la peste 250.000 euro", a adaugat antreprenorul.In afara garantarii comisionului, cele mai importante nevoi identificate de agentii imobiliari mai includ: (1) necesitatea unor oportunitati de business primite din partea agentiei (53% dintre respondenti); (2) accesul la programe de training si mentorat; (3) suportul pentru promovarea proprietatilor listate; (4) punerea la dispozitie a unor instrumente tehnologice pentru eficientizarea activitatii; (5) facilitarea oportunitatilor de colaborare cu alti agenti; (6) existenta unui suport juridic puternic; precum si (7) a unuia administrativ si de racordare la informatiile din piata."Un aspect foarte interesant este ca relativ putini dintre participantii la studiu (sub 30%) au identificat printre nevoi si crearea unui brand personal sau pozitia de proprietar al unei agentii sau retele. Cred ca acest fapt demonstreaza o oarecare decuplare de la ideea de antreprenoriat in stare pura, cu toate ca profesia de agent imobiliar este eminamente una liberala", a mai punctat Octavian Badescu.Studiul a fost realizat in martie 2020 pe un numar de circa 150 de agenti imobiliari care isi desfasoara activitatea in Bucuresti, dintre care 20% sunt independenti, 25% sunt proprietari de agentie, iar 55% lucreaza in cadrul unei agentii imobiliare.