Cine cumpără locuințe pentru profit în nordul Capitalei. "Am observat un val de solicitări din această țară"

Nordul Bucureștiului este una dintre cele mai căutate zone pentru cei care vor să investească în imobiliare. Cea mai mare parte din aceștia caută apartamente de două camere și garsoniere, se arată întru comunicat remis Ziare.com miercuri, 26 iunie, de o agenție imobiliară specializată în afaceri cu locuințe.

Zonele preferate de investitori sunt Pipera și Tunari, arată o analiză realizată de North Bucharest Investments. Aceleași zone sunt căutate și de cei care vor să cumpere pentru a locui. În această categorie intră familiile cu unul sau doi copii, care caută apartamente cu trei sau patru camere ori case cu etaj în proporție de 70%, se arată în comunicat.

Afacerile imobiliare cu locuințe din zona de nord a Capitalei sunt populare și printre străini. După invazia rusă din Ucraina, din februarie 2022, cetățenii statului vecin s-au arătat interesați de apartamentele de pe piața românească. În ultimul an, a crescut numărul căutărilor care provin din vestul Europei, printre alte zone.

"La începutul conflictului din Ucraina, am observat un val de solicitări din această țară. Cu toate acestea, în ultimul an, am înregistrat o creștere a căutărilor din Europa de Vest, în special din partea românilor stabiliți în țări precum Germania, Israel, Regatul Unit, Moldova, Statele Unite ale Americii. Sunt clienți care doresc să investească în România datorită câștigurilor generoase produse de închirierea proprietăților", spune Vlad Musteață, CEO al agenței imobiliare.

