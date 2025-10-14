Ce impact a avut majorarea TVA asupra industriei imobiliare. Primele cifre relevă diferențe mari între piețele regionale

Tranzacțiile imobiliare din România au înregistrat în ultimele luni o evoluție ușor oscilantă, după majorarea TVA-ului aplicat locuințelor noi. Datele publice arată că în primele două luni de după intrarea în vigoare a noii cote standard, adică în august și septembrie, numărul tranzacțiilor cu unități individuale a scăzut cu doar 1% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, dar a urcat cu peste 10% față de ultimele două luni premergătoare anunțului oficial privind modificarea TVA.

Potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în august și septembrie au fost înregistrate 27.800 de tranzacții, comparativ cu 25.200 în mai și iunie 2025. Dinamica sugerează că, deși cumpărătorii par mai precauți, piața nu a resimțit o prăbușire după schimbarea fiscalității, potrivit unei analize Storia.

„După majorarea TVA, cumpărătorii sunt ușor mai precauți, aspect reflectat și în datele Storia: numărul de contactări directe pentru anunțurile publicate pe platformă a scăzut cu 2%, evoluție similară celei indicate de datele publice, care arată o diminuare de 1% a numărului de tranzacții. Pe de altă parte, interesul pentru căutarea de locuințe rămâne ridicat, numărul de vizualizări pentru anunțuri fiind mai mare cu 25% în august-septembrie 2025 față de perioada similară a anului trecut, chiar dacă, de această dată, anunțurile convertesc mai puțin”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group.

Luna iulie a fost una atipică, reprezentând ultima perioadă în care cumpărătorii de locuințe noi au putut beneficia de cota redusă de TVA de 9%. În iulie 2025 s-au realizat 17.300 de tranzacții, cu 17% mai multe decât în iulie 2024 și cu 35% peste nivelul din luna precedentă. Aceasta a fost cea mai bună lună de tranzacții de după martie 2022. În schimb, în august numărul tranzacțiilor a scăzut cu 17% față de iulie.

Ads

În septembrie, la nivel național, s-au înregistrat 13.400 de tranzacții, în scădere cu 6,4% față de septembrie 2024. Bucureștiul a urmat media națională, cu aproape 3.900 de tranzacții (-7,4%). Dintre marile piețe regionale, Timiș a avut cel mai mic declin (-4,3%), în timp ce Cluj (-18,8%), Constanța (-15,2%), Iași (-32%) și Ilfov (-13,8%) au înregistrat scăderi semnificative.

La nivelul primelor nouă luni ale anului, numărul de tranzacții a fost stabil, cu 119.600 de unități, cu 0,4% mai puțin decât în perioada similară a anului trecut. București rămâne cea mai mare piață, cu aproape 34.800 de tranzacții (-4,5%), în timp ce județele Constanța (+17,5%), Cluj (+7,1%) și Ilfov (+2,2%) au raportat creșteri. Iași (-22,4%) și Timiș (-2,8%) au înregistrat scăderi.

Numărul ipotecilor active continuă să crească. În septembrie s-au consemnat peste 7.600 de credite ipotecare, cu 9,2% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut. Bucureștiul a avut aproximativ 2.300 de ipoteci active (+7,6%), iar județele mari au înregistrat evoluții mixte: creșteri în Iași (+36,5%) și Timiș (+17,7%) și scăderi în Cluj (-15,8%) și Constanța (-6,7%). În august și septembrie, numărul ipotecilor a depășit 15.500, cu 11,8% mai mare decât în perioada similară a anului trecut.

Ads

Banca Națională a României a menținut dobânda de politică monetară la 6,5%, în timp ce indicele ROBOR la 3 luni a scăzut ușor, ajungând la 6,48%, iar IRCC a urcat la 6,06%, cea mai mare valoare de la introducerea sa.

Datele privind autorizațiile de construire arată creșteri constante. În august 2025 au fost emise 3.500 de autorizații (+4,4%), dintre care aproape 1.100 în urban (+8,8%) și 2.400 în rural (+2,5%). Suprafața utilă autorizată a scăzut însă cu 3,7%, la 779.000 de metri pătrați. În intervalul iunie-august 2025, autorizațiile au totalizat aproape 10.700, iar suprafața utilă a crescut cu 30,3%. În primele opt luni ale anului, suprafața autorizată a depășit 6 milioane de metri pătrați (+9,8%). Cele mai multe locuințe autorizate au fost în Ilfov (7.500, +30,6%) și București (6.800, +13,9%).

Pe fondul acestor evoluții, moneda euro a avut în septembrie o valoare medie de 5,0737 lei, în creștere cu 2% față de septembrie 2024, influențând direct prețurile și tranzacțiile imobiliare.

...citeste mai departe despre "Ce impact a avut majorarea TVA asupra industriei imobiliare. Primele cifre relevă diferențe mari între piețele regionale" pe Ziare.com

Ads