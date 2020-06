Tapet pentru un look in trend al casei tale

Creaza un perete accent in LIVING

Adauga textura peretelui tau - effect 3D

Creaza o lume de basm pentru cei mici cu un tapet pentru copii

In acest scop, va propunem cateva variante simple si actuale pentru a utiliza tapetul intr-un dormitor.Analizeaza ce va functiona cel mai bine in designul dormitorului tau. Cu putin efort, peretele decorat va devenii punctul de atractie al camerei.O modalitate de a utiliza tapet dormitor in interiorul casei dumneavoastra este sa setati paleta de culori pentru intreg proiectul. De exemplu, puteti crea cu usurinta o paleta monocromatica. In ea, totul, de la tapet pana la accesorii precum paturi, accesorii de decor si chiar perne decorative pot forma un aspect coerent.Daca decideti sa parcurgeti acest traseu, cheia este sa alegeti un fundal care va placa mai intai. Apoi construieste restul camerei in jurui acestuia. Cu toate ca puteti desigur sa alegeti orice estetica doriti, nu uitati ca dimensiunea modelului este importanta. Ar trebui sa fie proportional cu dimensiunea camerei. Camerele mai mari se pot ocupa cu modele mai mari si invers.Intrucat tapetul tinde sa fie o afirmatie de stil, este o modalitate naturala de a impodobi un perete accent. Peretii de accent sunt meniti sa atraga ochiul, asa ca acesta ar trebuii sa fie locul in care sa folositi cele mai mari modele si nuantele cele mai indraznete.Poti utiliza tapet living pentru a transforma peretele tau intr-o opera de arta. De asemenea, ai posibilitatea de a alege o imagine indragita pe care sa o transformi intr-un tablou de marimea peretelui tau utilizand tapetul personalizat.Tapetul poate fi utilizat pentru a adauga o doza de textura foarte necesara in orice camera. Nu uitati, in designul interior, textura se refera felul in care materialul arata la fel cu se simte. Incorporarea unei varietati de texturi intr-o camera este unul dintre elementele importante ale designului interior, deorece face camera mai interesanta din punct de vedere vizual.Indiferent de tipul de imprimeu ales in camera dumneavoastra, tapetul va avea o textura. Acest lucru se datoreaza in parte materialelor utilizate la constructia sa. Cu toate acestea, puteti, cu siguranta, sa amplificati senzatia de textura, alegand un model cu aspect 3D.Pentru aceasta, va recomandam sa mergeti cu un imprimeu inspirat din materiale naturale. Patternul cu aspect natural precum lemnul si piatra sunt foarte la moda in acest moment. Va vor ajuta sa creati un aspect modern si nuantat.Ne dorim inca de la pregatirea camerei sa intram intr-o lume de poveste. Nu te limita la un singur perete colorat pentru copilul tau, lasa-l sa cuprinda cu vederea toata camera, sa se simta in propriul univers. Opteaza pentru modele vesele, nu foarte incarcate, dar care sa permita copilului tau sa creeze propriile povesti.Alege modele vesele, cu personaje care nu se vor schimba foarte usor in preferintele copilului tau. Poti opta pentru flori si animale pentru fetite, in culori diafane. Pentru baieti putem alege culori mai reci, mai pronuntate, precum verde si albastru intens, cu modele mai tehnice sau chiar elemente sportive.De asemenea, poti oricand sa optezi pentru un produs inovativ, respectiv tapet copii cu personaje conturate, ce da posibilitatea copiilor tai sa aleaga singuri culorile preferate si sa se transforme in mici artisti.Acest tip de tapet le va permite sa isi creeze propriul perete statement si veti uita de acele urme de creion si carioca de pe peretii proaspat imbracati in lavabila.Acest tip de tapet le va permite sa isi creeze propriul perete statement si veti uita de acele urme de creion si carioca de pe peretii proaspat imbracati in lavabila.Toate aceste produse se regasesc si in portofoliul Epardoseli Retail si pot fi vazute in showroom-ul din Bucuresti, Strada Sabinelor nr. 117.