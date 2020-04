Solutii concrete de sprijin pe care antreprenorii, administratiile locale si cetatenii le pot folosi gratuit in urmatoarele 3 luni

#solutiipentruCONTINUITATE

Initiativa ofera acces la solutii concrete de suport pe care antreprenorii, administratiile locale si cetatenii le pot folosi gratuit in urmatoarele 3 luni, pentru a depasi mai usor perioada prin care trecem, adaptandu-se la regulile distantarii sociale."Este o perioada cu mari provocari pentru tot mediul de afaceri si in special pentru antreprenorii romani aflati la inceput de drum. Pe langa masurile guvernamentale de suport, cred ca este necesar ca fiecare dintre noi sa contribuie cu solutii pentru ca economia sa ramana functionala, iar viata oamenilor si a comunitatilor sa se desfasoare in conditii cat mai bine adaptate contextului. Fara implicare va fi dificil sa construim mai departe", considera Catalin Chis.Prin programul #solutiipentruCONTINUITATE, antreprenorii au acces la OKEY - solutie pentru managementul afacerii, oferita gratuit timp de 3 luni startup-urilor aflate in primul an de activitate, respectiv la aplicatia OKOSH.Remoter - solutie de pontaj la distanta, oferita gratuit timp de 3 luni tuturor IMM-urilor cu 20 de angajati, activi in sistem work from home.Pe langa solutiile adresate companiilor, initiativa #solutiipentruCONTINUITATE vine de asemenea cu propuneri pentru buna functionare a comunitatilor. Astfel, administratiile publice din toata tara pot folosi gratuit in urmatoarele 3 luni CityHealth - o solutie de relationare la distanta cu cetatenii care permite interconectarea si comunicarea rapida pentru a rezolva problemele comunitatilor."Impactul crizei prin care trecem poate fi redus printr-o buna mobilizare a administratiilor locale. Folosind solutii adaptate functionarii la distanta, acestea pot reduce riscurile la care sunt expusi functionarii publici si cetatenii in urmatoarele luni, rezolvand o parte dintre probleme fara sa fie necesara interactiunea fata in fata. Smart city nu mai este, astazi, un concept la care sa privim aspirational, ci o necesitate imediata si posibil de realizat prin parteneriate", spune Catalin Chis.Legat de provocarile pe care le intampina in aceasta perioada comunitatile, accesul la medici este, de asemenea, una dintre nevoile majore."Solutia pe care o oferim ca suport este accesul gratuit la Peditel 1791, call center pediatric pentru sfat medical, aflat nonstop la dispozitia tuturor parintilor. Numarul apelurilor la Peditel 1791 a crescut cu aproape 30% in luna martie, conditii in care a fost necesara suplimentarea cu o a doua linie de garda pe durata week-endurilor. In acest moment, la fiecare minut un parinte din tara sau diaspora apeleaza serviciul Peditel", mentioneaza antreprenorul.Tot pe zona de sanatate, pentru a facilita interactiunea la distanta dintre medici si pacienti, platforma de telemedicina DOXTAR renunta la orice fel de comisionare a medicilor care acorda opinie si asistenta medicala in urmatoarele 2 luni prin intermediul platformei.Initiativaeste sustinuta de compania LIFE IS HARD|Work Soft si de Fundatia Parinti din Romania - ambele parte din grupul condus de antreprenorul clujean Catalin Chis.