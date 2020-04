Ministrul Economiei: Pregatim un pachet pentru ajutor direct destinat IMM-urilor, de 750 de milioane de euro

"Ce va pot spune este ca discut, eu cel putin, la nivelul Ministerului Economiei, discut cu prim-ministrul, cu ministrul Fondurilor Europene si cu ministrul Finantelor Publice tocmai pentru a pregati acest pachet de ajutorare a intreprinderilor mici si mijlocii. Din discutiile pe care le-am avut vineri, sambata, duminica cu domnul prim-ministru si cu domnul Bolos, suntem pe cale sa pregatim un pachet, cel putin pentru ajutor direct pentru IMM-uri de 750 de milioane de euro. Se discuta, domnul ministru Bolos discuta, in acest moment, la Bruxelles, acest lucru", a declarat Popescu, la Radio Romania Actualitati.Potrivit ministrului, pachetele de masuri vor fi facute in asa fel, incat nu sa compenseze pierderile, ci sa relanseze economia si in cel mai scurt timp "sa ajungem acolo unde am fost la inceputul crizei"."(...) venim cu un pachet de masuri care sa acopere golul care a fost lasat prin contractia economiei. Noi dorim sa repornim economia treptat, incet si sa ajungem la nivelul pe care l-am avut inainte. De asemenea, cred ca este foarte important sa ne gandim si ce vom face in perioada post-criza si ce vom face din punct de vedere strategic in Romania pentru perioada pe termen mediu si pe termen lung, pentru ca, ok, rezolvam aceasta criza, dar trebuie sa ne gandim ce vom face in viitor cu economia Romaniei, pentru ca, dupa parerea mea si a colegilor mei din guvern, a prim-ministrului, nimic nu va mai fi la fel cum a fost inainte. Trebuie sa vedem exact si trebuie sa incercam, sa zic asa, sa beneficiem de pe urma acestei pandemii. Eu cred ca se vor reloca foarte multe industrii din afara Europei in zona europeana", a afirmat Virgil Popescu.