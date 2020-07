Prin acest program din cele aproape 11.000 de companii care au primit credit pana astazi, vreo 6.000 dintre ele sunt microintreprinderi cu pana in noua angajati."Programul se adreseaza cu buna masura si acelor companii mici carora nimeni nu le dadea multa sansa in fata bancii pentru ca, stiti cum este, cand te duci la o banca, trebuie sa ai o anumita anvergura. Deci programul este si despre, sau cu precadere despre cei mici si amarati care au nevoie de sume mai mici pentru a rezista in aceasta perioada", a declarat presedintele FNGCIMM, Cristian Paun, la Digi 24.Doua treimi din bani s-au datIMM Invest a ajuns la aproape 11.000 de credite aprobate, incarcate pe platforma FNGCIMM.Sunt in analiza la fond, pe doua componente, pentru ca noi suntem raspunzatori de doua contracte care se adauga contractului de credit: contractul de garantare pe intreaga perioada a creditului si acel grant pentru ajutorul de stat ca timp de 8 luni sa nu platesti nimic.9,4 miliarde de lei in credite au fost aprobate din cele 15 miliarde de lei."Este foarte imbucurator ca banii sunt impartiti jumatate pentru capital de lucru si jumatate pentru investitii. Deci semnalul pe care in da sectorul IMM, ca vrea sa faca investitii in perioada imediat urmatoare cu ajutorul acestui credit garantat de stat este un semnal extraordinar de bun", a incheiat Paun. ...citeste mai departe despre " IMM Invest, un program pentru "cei mici si amarati" cu nevoie de bani " pe Ziare.com